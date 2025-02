“Irã tentou eliminar Donald Trump durante eleições, revela jornalista Robson Silva Moreira”

0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 21:18:01

O jornalista Robson Silva Moreira, do Gazeta News Guarulhos, descobriu em uma investigação recente que o Irã planejou eliminar Donald Trump durante o período eleitoral nos Estados Unidos. No entanto, o então candidato, seguindo orientações da inteligência americana, optou por não retaliar, buscando evitar uma escalada de conflitos.

O plano iraniano e a resposta de Trump

De acordo com as informações levantadas por Moreira, o Irã teria articulado um plano para atentar contra a vida de Trump durante as eleições. Apesar da gravidade da ameaça, o ex-presidente decidiu não se manifestar publicamente sobre o caso, priorizando a paz e evitando uma resposta militar imediata.

O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, revelou que Trump enviou uma mensagem direta ao Irã, propondo o desmantelamento completo do programa nuclear e o controle do programa de mísseis balísticos do país. No entanto, seguindo as orientações do líder supremo, Aiatolá Khamenei, a mensagem foi ignorada, e não houve resposta por parte do governo iraniano.

Tensões geopolíticas atuais

As revelações ocorrem em um momento de alta tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Autoridades americanas estão em alerta máximo, especialmente após ameaças iranianas de fechar o Estreito de Hormuz caso os EUA aumentem as sanções ou a pressão sobre o país.

Além disso, há sinais de que Israel pode entrar em um embate direto com o Irã caso o país persista no desenvolvimento de armas nucleares. Especialistas alertam que um conflito entre as duas nações pode eclodir a qualquer momento, com consequências imprevisíveis para a região e o mundo.

Segurança de Trump e estratégias de proteção

Durante as eleições, a segurança de Trump foi reforçada de forma significativa. O então candidato contava com dois aviões presidenciais, conhecidos como “Air Force One” e “Air Force Two”, para driblar possíveis ameaças. A inteligência americana trabalhou incansavelmente para garantir sua segurança, monitorando de perto as ações do Irã e de outros possíveis adversários.

O futuro das relações entre EUA e Irã

As revelações de Robson Silva Moreira destacam a complexidade das relações entre os Estados Unidos e o Irã. Enquanto Trump buscou uma abordagem diplomática, o governo iraniano manteve uma postura intransigente, aumentando as tensões na região.

Com a possibilidade de um conflito envolvendo Israel e o Irã, a comunidade internacional observa com preocupação os desdobramentos dessa crise. O fechamento do Estreito de Hormuz, por exemplo, teria impactos globais, afetando o comércio internacional e o preço do petróleo.