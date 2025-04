5 ( 87694 )

“Incidente em Guarulhos: Helicóptero força avião da Latam a abortar pouso”

Incidente em Guarulhos: Helicóptero força avião da Latam a abortar pouso

Ocorrência no Aeroporto Internacional de Guarulhos coloca em discussão a segurança do espaço aéreo; ANAC investiga o caso

Um incidente aéreo envolvendo um helicóptero não identificado e um avião da Latam colocou em alerta as autoridades de aviação civil nesta terça-feira. O fato ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando a aeronave comercial foi obrigada a realizar uma arremetida – manobra de abortagem de pouso – devido à presença do helicóptero na trajetória de aproximação.

Detalhes do incidente:

Aeronave da Latam seguia voo regular quando precisou abortar o pouso

Helicóptero não identificado invadiu área de aproximação

Tripulação agiu conforme protocolos de segurança

Nenhum ferido foi registrado

Reação das autoridades:

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) já iniciou investigações para apurar:

Origem do helicóptero envolvido

Possíveis falhas na comunicação com a torre de controle

Medidas para evitar novos incidentes

Especialistas alertam:

“Este tipo de ocorrência evidencia os riscos do compartilhamento do espaço aéreo, especialmente em regiões metropolitanas com intenso tráfego de helicópteros particulares”, explica o comandante aéreo Carlos Mendes, com 25 anos de experiência.

Saiba mais:

O Aeroporto de Guarulhos, principal terminal aéreo do país, registra movimentação de mais de 800 voos diários. Incidentes como este reacendem o debate sobre:

Regulamentação do tráfego de aeronaves particulares

Tecnologias para monitoramento do espaço aéreo

Treinamento de pilotos para situações de emergência

Próximos passos:

A ANAC deve divulgar relatório preliminar em até 30 dias, enquanto a Latam confirmou que todos os protocolos de segurança foram seguidos pela tripulação. Passageiros do voo foram remanejados para outras aeronaves sem atrasos significativos.

