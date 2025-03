Guarulhos sedia Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê

Guarulhos foi palco do 152º Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê. O evento, promovido pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) Regional Guarulhos, reuniu 50 participantes, entre profissionais das áreas da saúde do trabalhador, da vigilância sanitária, de hospitais, além de representantes de conselhos municipais de saúde, de empresas e de sindicatos dos dez municípios que compõem a região do Alto Tietê.

O encontro, realizado na última sexta-feira (28), contou com a presença da secretária-adjunta de Saúde de Guarulhos, Flávia de Sousa Verdugo, e da diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Ana Carolina Aguiar de Carvalho. Durante a programação, duas apresentações enriqueceram o debate sobre a saúde do trabalhador. O servidor e autoridade sanitária do Cerest Guarulhos, Thiago Loreto de Oliveira, abordou as atividades do centro e apresentou dados epidemiológicos relacionados à saúde do trabalhador.

Em seguida, Eliana Aparecida da Silva Pintor, interlocutora de Saúde do Trabalhador na região do ABC Paulista pela Secretaria de Estado da Saúde – GVS VII Santo André, discutiu as perspectivas para a 5ª Conferência Nacional em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, enfatizando os desafios da área.

Na opinião geral, o fórum proporcionou um espaço valioso para a troca de conhecimentos, reflexão e atualização sobre temas fundamentais para a promoção da saúde e da segurança no ambiente de trabalho, reforçando o compromisso da região com o bem-estar dos trabalhadores.