Para manter a cidade livre do sarampo, status que Guarulhos tem desde 2020, a Secretaria da Saúde intensificou a capacitação de profissionais da rede pública e privada. Depois de sensibilizar 30 responsáveis técnicos de UPAs, PAs e hospitais sobre a doença na última quinta-feira (20), nesta quarta-feira (26) a pasta sensibilizou cem profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) em um encontro online para reforçar a importância da prevenção. A ação ocorre em resposta ao registro de três novos casos da doença no Brasil, conforme o Ministério da Saúde.

Guarulhos reforça a vigilância contra o sarampo após confirmação de casos no Brasil

Durante a reunião especialistas abordaram as manifestações clínicas do sarampo, diagnóstico, tratamento, fluxo de notificação, coleta laboratorial e medidas de controle e prevenção. Além disso, foi apresentado um panorama epidemiológico da doença no Brasil e no mundo, destacando a cobertura vacinal e os indicadores relevantes.

A vacinação foi enfatizada como a principal estratégia de combate ao sarampo. Por isso é necessário que a população mantenha as doses em dia para evitar surtos diante do risco de reintrodução do vírus na cidade. Pessoas entre um e 29 anos devem ter recebido duas doses da vacina, assim como trabalhadores da saúde. Já indivíduos entre 30 e 59 anos que nunca se vacinaram precisam tomar uma dose.

A vacina está disponível gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde. Para se imunizar basta apresentar documento original com foto e carteirinha de vacinação. Os endereços das unidades podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Sobre o sarampo

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa e potencialmente grave, transmitida por gotículas respiratórias ao tossir, espirrar, falar ou até mesmo respirar. Em locais fechados, como escolas e clínicas, o vírus pode permanecer suspenso no ar, aumentando o risco de infecção. Pela alta contagiosidade, estima-se que nove em cada dez pessoas suscetíveis após o contato com um infectado desenvolvam a doença.