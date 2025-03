GCM desenvolve ações contra a perturbação do sossego público no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos desenvolveu ações contra a perturbação do sossego público entre sexta-feira (7) e a madrugada desta segunda-feira (10). Denominada operação Ordem e Paz, o objetivo da iniciativa é trazer segurança e tranquilidade aos moradores de bairros sobrecarregados com a presença de motocicletas sem escapamentos e de automóveis com equipamentos de som adulterados e com volume ou frequência não autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

As ações dos agentes se concentraram em pontos viciados na estrada do Sacramento, região do Conjunto Residencial Marcos Freire, e na rua Pernambuco, no Jardim Ponte Alta. Além desses locais, a avenida Brigadeiro Faria Lima, no Cocaia, recebeu a atenção da GCM, onde oito motocicletas foram apreendidas.

As demandas provenientes da Central 153 também foram atendidas com a presença de equipes que orientaram proprietários de adegas quanto ao barulho, obtendo sucesso nas mediações e na resolução dos problemas. Na rua Gozolândia, na Vila Belarmino, houve a apreensão de um veículo Fiat Uno adaptado com caixas de som e que causava grande barulho, sendo autuado, apreendido e removido ao pátio.