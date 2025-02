0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 18:09:03

GCM de Guarulhos Passa a se Chamar Polícia Municipal Após Decisão do STF em 20/02/2025

Prefeitura de Guarulhos anuncia mudança histórica: Guarda Civil Municipal agora é Polícia Municipal, com ampliação de atribuições e integração ao sistema de segurança pública.

GCM de Guarulhos será renomeada como Polícia Municipal após decisão do STF. Entenda as novas atribuições e o impacto dessa mudança na segurança pública da cidade.

GCM de Guarulhos Passa a se Chamar Polícia Municipal Após Decisão do STF em 20/02/2025

A Prefeitura de Guarulhos anunciou nesta semana uma mudança histórica para a segurança pública da cidade: a Guarda Civil Municipal (GCM) passará a se chamar Polícia Municipal. A decisão, alinhada com uma recente determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) divulgada na última quinta-feira (20/02/2025), amplia as atribuições da corporação e reforça seu papel no sistema de segurança pública.

De acordo com a decisão do STF, as guardas municipais agora podem realizar policiamento ostensivo e comunitário, além de atuar diretamente em casos de condutas criminosas contra pessoas, bens e serviços. Isso inclui a possibilidade de realizar prisões em flagrante, sempre respeitando as competências dos demais órgãos de segurança, como a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Impacto na Segurança Pública

A mudança não é apenas simbólica. Ao adotar o nome de Polícia Municipal, a antiga GCM de Guarulhos ganha maior reconhecimento institucional e reforça sua integração ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp). A medida visa atender às demandas contemporâneas por uma segurança pública mais eficaz e próxima da população.

“Essa alteração reflete com maior precisão a amplitude e a seriedade das responsabilidades da corporação. A Polícia Municipal estará mais alinhada às expectativas e necessidades da população de Guarulhos”, destacou um representante da prefeitura.

Fortalecimento Institucional

A mudança também busca fortalecer a identidade da corporação, conferindo-lhe maior legitimidade e reconhecimento por parte da população. A elevação da GCM ao patamar de Polícia Municipal permite uma atuação mais integrada com as demais forças de segurança, respeitando os limites constitucionais.

“O fortalecimento da identidade da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal é um passo importante no reconhecimento do seu papel fundamental na promoção da segurança e da cidadania”, afirmou a administração municipal.

Próximos Passos

A Prefeitura de Guarulhos já iniciou os procedimentos para implementar a mudança, incluindo a atualização de documentos, fardamentos e comunicações oficiais. A população será informada sobre as novas atribuições e como a Polícia Municipal atuará no dia a dia da cidade.

Para mais informações sobre a transição da GCM para Polícia Municipal e seus impactos na segurança pública, acompanhe nossas notícias.