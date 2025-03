GCM apreende adolescente com 920 porções de entorpecentes no Picanço

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na tarde desta quinta-feira (20) um adolescente com 920 embalagens contendo substâncias entorpecentes na rua Ivaipora, no Picanço. As equipes em patrulhamento pela região depararam com o infrator, que tentou fugir e dispensar uma sacola ao avistar as viaturas.

Ele foi alcançado e apreendido, sendo encaminhado ao 2° Distrito Policial, juntamente com a genitora, que foi localizada por uma das equipes e acompanhou todo o processo. Os materiais apreendidos também foram apresentados ao delegado, que requisitou perícia técnica, cujo laudo positivou para 2,1 kg de entorpecentes, distribuídos em 524 embalagens contendo cocaína, 293 com maconha e outras 103 com crack.

A autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. O adolescente ficou apreendido e foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude, que tem competência para julgar atos infracionais.