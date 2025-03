GCM apreende adolescente com drogas e recupera motocicleta roubada na terça-feira

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam um adolescente com entorpecentes na tarde de terça-feira (18) na rua Elvira, no Jardim Diogo. A equipe em patrulhamento preventivo deparou com o infrator próximo a um córrego, onde uma sacola com as substâncias foi localizada. Por tratar-se de adolescente, a autoridade de plantão foi informada dos fatos imediatamente, sendo as partes encaminhadas ao 2º Distrito Policial.

Os materiais apreendidos foram submetidos a perícia, cujo laudo constatou 27 embalagens contendo cocaína e outras 11 com maconha, além de 129 reais em dinheiro. Diante disso, a autoridade lavrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. O adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude, que tem competência para julgar menores de idade.

Motocicleta roubada é recuperada

Ainda na tarde dessa terça-feira, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), em patrulhamento com motocicletas, localizaram na rua Telha, no Jardim Monte Alegre, uma motocicleta Yamaha YZF R15 prata, ano 2024, abandonada em uma mata. O veículo estava sem emplacamento e, após consulta pelo número do chassi, constatou-se alarme de roubo no dia 11 de março. A vítima foi localizada e as partes encaminhadas ao 4º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência por localização e devolução do bem ao proprietário.