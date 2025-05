0 ( 0 )

Por Redação 17:12:52

GCM prende três traficantes e apreende quase 5 kg de entorpecentes em ocorrências distintas.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu três traficantes e apreendeu quase 5 kg de entorpecentes em três ocorrências distintas na terça-feira (27), todas na área do 4º Distrito Policial (DP).

No primeiro caso, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) flagraram um criminoso na rua Lady Dai, no Conjunto Marcos Freire, durante policiamento preventivo municipal. Com ele, 1.214 embalagens contendo cocaína e 775 com maconha, além de 605 reais em dinheiro, um caderno para contabilizar as vendas ilícitas e um aparelho celular. A segunda prisão ocorreu na rua Manga, no Jardim Albertina, efetuada por agentes do Canil. O acusado foi flagrado no local com 69 porções de cocaína e 30 de maconha. Por fim, agentes da Inspetoria Leste prenderam o terceiro traficante na rua Madri, no Jardim Arapongas, com 252 embalagens contendo cocaína e outras 239 com maconha, além de 360 reais em dinheiro. No 4º DP, o delegado de polícia lavrou autos de apreensão que totalizaram 4,83 kg de entorpecentes, e de prisões em flagrante por tráfico para os três acusados.

