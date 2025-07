FAB e PF apreendem cápsulas de cocaína no Aeroporto de Guarulho0s

Militares da Força Aérea Brasileira (FAB), que atuam na Operação Ponte Aérea, apreenderam, em parceria com a Polícia Federal, 83 cápsulas de cocaína no Aeroporto de Guarulhos (SP), na tarde desta quinta-feira (28/12). A droga estava escondida na bagagem e no corpo de uma passageira, que embarcaria em um voo com destino à cidade de Paris, na França. A mulher se recusou a passar pela revista da PF e militares do quadro feminino da FAB foram acionadas para realizar a abordagem.

A polícia apreendeu as cápsulas contendo o pó branco, similar a cocaína, que pesava aproximadamente um quilo e a mulher foi detida. A ação ocorreu de forma sinérgica com a Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Desde o dia 6 de novembro, os militares atuam nos aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ), de acordo com o Decreto nº 11.765, de 1º de novembro de 2023, que autoriza o emprego das Forças Armadas em portos e aeroportos. Além de revistas em passageiros, bagagens e funcionários, as atividades envolvem policiamento ostensivo nos saguões, nas áreas operacionais, nos terminais de cargas e em outros pontos sensíveis, identificados pelas forças de segurança.

Neste período, foram apreendidos quase 250 quilos de drogas e 19 pessoas foram detidas. “A presença dos militares nos aeroportos tem coibido a atuação do tráfico pelo nosso espaço aéreo. O trabalho realizado, em sinergia com a PF e com a Receita Federal, tem contribuído, significativamente, para o combate ao crime organizado”, afirma o comandante da Operação, Major-Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão.