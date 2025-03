Espaço que revelou Rebeca Andrade recebe seletiva para novas ginastas

No próximo sábado (15) a ginástica artística de Guarulhos realizará uma peneira para novas atletas. A seletiva acontece no Ginásio Bonifácio Cardoso, localizado na rua Arujá, 372, Vila Tijuco. Às 8h30 será aberta a seletiva para iniciantes, pessoas nascidas entre 2017 e junho de 2021. Já às 14h serão selecionadas as nascidas entre 2013 e 2019 que já têm algum conhecimento sobre a modalidade. As vagas são apenas para a categoria feminina.

A seletiva não requer inscrição prévia, mas é obrigatória a presença de um responsável no dia e horário destacados. As interessadas precisam comparecer com vestimenta apropriada para a prática esportiva e estar com o cabelo preso.

As selecionadas serão avisadas por meio de contato telefônico após a análise dos professores. As aulas ocorrerão no contraturno do horário escolar.

O ginásio

O espaço esportivo foi aberto ao público em junho de 1992 e, desde então, tem sido utilizado para a prática da modalidade ginástica artística, que atualmente atende cerca de 800 jovens na fase de iniciação e também no alto rendimento.

O ginásio se tornou conhecido por revelar grandes talentos esportivos, sendo um notável exemplo a atleta Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica da história do Brasil, que começou sua jornada no Bonifácio Cardoso aos cinco anos participando do projeto de iniciação esportiva.