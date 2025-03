16:46:21 Por Robson Silva Moreira -Gazeta News Guarulhos

Gazeta de Guarulhos: Entrevista Exclusiva com o Prefeito Lucas Sanches na Corrida do Batom

Robson Silva Moreira (Jornalista): Bom dia . Temos hoje a honra de receber em nossa entrevista, o atual Prefeito da Grande Guarulhos, Lucas Sanches,(PL), que, em sua primeira participação oficial neste tradicional evento da cidade, a Corrida do Batom, nos concede esta entrevista exclusiva. Prefeito, bom dia!

Prefeito Lucas Sanches: Bom dia, Robson. É um prazer estar aqui com vocês e com toda a comunidade vibrante de Guarulhos.

Robson Silva Moreira: Prefeito, sendo está a sua primeira participação neste evento tão significativo para a nossa cidade, qual a importância que o senhor atribui a esta celebração?.br

Prefeito Lucas Sanches: Bom dia! É um dia de muita alegria para mim e para toda a nossa gestão. Ver a comunidade reunida, exercitando-se em um domingo pela manhã, demonstra a disposição e o engajamento da nossa população com o esporte, que, como sabemos, transcende a competição, promovendo saúde e lazer. É especialmente gratificante presenciar este entusiasmo no mês dedicado às mulheres, cuja força e participação são fundamentais para o desenvolvimento de Guarulhos.

Robson Silva Moreira: Prefeito, sua presença aqui hoje, aos seus jovens 28 anos, liderando um município com mais de um milhão e quatrocentos mil habitantes, demonstra uma liderança precoce e uma notável capacidade de conexão com a população. Como o senhor enxerga a sua participação neste tipo de evento no fortalecimento dos laços entre a gestão municipal e os cidadãos?

Prefeito Lucas Sanches: Acredito firmemente que a proximidade com a população é um dos pilares da nossa administração. Estar presente em eventos como a Corrida do Batom, lado a lado com os cidadãos, é uma oportunidade valiosa para celebrar juntos o espírito comunitário e reforçar o nosso compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida em Guarulhos. A energia contagiante deste evento é um reflexo da vitalidade da nossa cidade, que, sob uma liderança jovem e com visão de futuro, busca sempre o progresso e a união.

Gazeta de Guarulhos: Entrevista com a Primeira-Dama Caroline Beneton na Corrida do Batom

Robson Silva Moreira (Jornalista): Bom dia aos nossos telespectadores da Gazeta de Guarulhos. Temos agora a honra de receber a Primeira-Dama de nossa cidade, Caroline Beneton, esposa do Prefeito Lucas Sanches, que também prestigia este importante evento, a Corrida do Batom. Primeira-Dama, bom dia!

Caroline Beneton: Bom dia, Robson. É uma grande alegria estar aqui hoje.

Robson Silva Moreira: Primeira-Dama, como representante da cidade de Guarulhos e líder atuante, qual a importância desta tradicional festa para você, especialmente sendo esta a 23ª edição da Corrida do Batom?

Caroline Beneton: Bom dia! É uma honra imensa participar desta festa tão tradicional e significativa para Guarulhos. A Corrida do Batom é um evento que celebra a força e a união das mulheres da nossa cidade, promovendo o esporte e o bem-estar. É inspirador ver tantas mulheres reunidas em prol de uma causa tão nobre. Espero que na próxima edição possamos ter ainda mais participantes.

Robson Silva Moreira: Caroline Beneton, como Presidente do Fundo Social de Guarulhos, uma tradição histórica em nossa cidade, como a senhora avalia a sinergia entre eventos como este e as políticas sociais que visam o bem-estar da população?

Caroline Beneton: O Fundo Social de Guarulhos tem como um de seus pilares o apoio a iniciativas que promovam a saúde, o lazer e a qualidade de vida da nossa população. A Corrida do Batom se alinha perfeitamente a esses objetivos, incentivando a prática esportiva e a confraternização. Durante o encontro de hoje, tive a oportunidade de acompanhar de perto o entusiasmo das participantes e reafirmar o meu compromisso, e o do Fundo Social, com o desenvolvimento de políticas sociais que promovam a igualdade e a dignidade para todas as mulheres e para toda a população de Guarulhos.

Robson Silva Moreira: Caroline Beneton, muito obrigado por compartilhar sua visão conosco nesta manhã. Suas palavras reforçam o compromisso da gestão municipal com o bem-estar e o desenvolvimento social de Guarulhos.

Caroline Beneton: Muito Grata! Robson.

A Corrida do Batom se consolidou como um evento marcante no calendário de Guarulhos, unindo esporte, lazer, alegria e solidariedade em uma manhã inesquecível. A energia contagiante e o espírito comunitário demonstrados pelos participantes certamente deixarão um legado positivo para a cidade.

Gazeta de Guarulhos: Entrevista Exclusiva com Catarina Ribeiro após a Corrida do Batom

Robson Silva Moreira (Jornalista): Boa tarde aos nossos internaltas da Gazeta de Guarulhos. Estamos aqui, logo após a emocionante Corrida do Batom, para conversar com uma das grandes participantes desta edição, Catarina Ribeiro. Catarina, parabéns pela sua participação!

Catarina Ribeiro: Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui.

Robson Silva Moreira: Catarina, para você, que valores esta corrida de batom representa neste dia?

Catarina Ribeiro: Para mim, esta corrida representa, fundamentalmente, o direito, a representatividade, a inclusão, o direito e o acesso. Acredito firmemente que todo local que se apresenta como acessível deve ser plenamente acessado. A minha participação, assim como a de outros, é uma afirmação dessa premissa.

Robson Silva Moreira: Catarina, diante da sua experiência, você acredita que seria viável a organização de um evento esportivo dedicado exclusivamente a pessoas com deficiência, como cadeirantes e autistas?

Catarina Ribeiro: Acredito piamente nessa possibilidade. Inclusive, arrisco dizer que a baixa procura e participação em eventos como este podem ser reflexo da falta de uma divulgação mais inclusiva e da persistência de comentários e atitudes desmotivadoras. É crucial que a sociedade compreenda que a deficiência se manifesta de inúmeras formas e que todos merecem oportunidades de participação.

Robson Silva Moreira: Catarina, você saberia nos informar quantos cadeirantes participaram da corrida hoje?

Catarina Ribeiro: Hoje, éramos apenas duas cadeirantes. Eu e outra jovem que necessitou do auxílio de um guia para se locomover. Um número bastante reduzido, inclusive menor do que no ano anterior, onde, aparentemente, havia mais pessoas com deficiência. Contudo, na inscrição, a opção de especificar a deficiência não estava disponível, o que pode ter influenciado essa percepção.

Robson Silva Moreira: Catarina, em qual colocação você finalizou a prova?

Catarina Ribeiro: Acredito que a outra participante chegou em primeiro lugar. Eu, particularmente, optei por diminuir o ritmo para esperar e acompanhar outros corredores.

Robson Silva Moreira: Mesmo assim, Catarina, podemos considerar que você conquistou a segunda colocação na categoria PCD. Como você se sente em relação a isso?

Catarina Ribeiro: Acredito que sim, qualquer espaço que me permita participar é uma vitória. Se havia apenas duas cadeirantes, e uma chegou em primeiro e eu em segundo, considero minha participação válida e representativa.

Robson Silva Moreira: Catarina, notamos uma certa emoção em suas palavras. Está tudo bem?

Catarina Ribeiro: Não estou nervosa, apenas senti a necessidade de usar este espaço, este microfone, para conscientizar as pessoas. Infelizmente, ainda existem comentários insensíveis sobre a participação de pessoas com deficiência em eventos como este. É importante lembrar que a vida é dinâmica e que a mesma pessoa que hoje profere tais comentários pode, amanhã, enfrentar uma situação que a coloque em uma condição semelhante. Temos exemplos trágicos de acidentes e violência que resultam em deficiência. A falta de noção sobre a dor e as dificuldades enfrentadas é o que me motiva a falar. Para mim, a medalha ou a colocação são secundárias. Estar aqui já é uma conquista.

Robson Silva Moreira: Catarina Ribeiro, a Gazeta de Guarulhos registra sua importante participação e a sua conquista do segundo lugar na Corrida do Batom. Suas palavras são um importante alerta para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua entrevista!

Catarina Ribeiro: Eu que agradeço a oportunidade.

Robson Silva Moreira: Com a inspiradora mensagem de Catarina Ribeiro, a Gazeta de Guarulhos encerra este bloco. Retornaremos em breve com mais notícias. E, para finalizar, uma curiosidade: Catarina Ribeiro nos informou que já possuía um macaquinho com as cores do evento, o que facilitou sua participação.

Gazeta de Guarulhos: Celebração da Vitória com Melissa Lobo, Campeã da Corrida do Batom

Robson Silva Moreira (Jornalista): Boa tarde aos nossos internaltas da Gazeta de Guarulhos. Dando continuidade à nossa cobertura da emocionante Corrida do Batom, temos agora o privilégio de conversar com uma das grandes vencedoras desta edição, Melicia Lobo. Melissa, parabéns pela sua extraordinária conquista!

Melissa Lobo: Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui.

Robson Silva Moreira: Melissa, esta é a sua primeira vez participando da Corrida do Batom? E logo de cara, a primeira colocação! Compartilhe conosco a sua trajetória neste evento.

Melissa Lobo: Sim, esta é a minha estreia na Corrida do Batom. Nas edições anteriores, obtive colocações como o quarto lugar, acredito que em umas seis ocasiões. E hoje, graças a Deus, alcancei o primeiro lugar. Estou extremamente feliz e grata.

Robson Silva Moreira: Melicia, o que esta vitória representa para você, tanto pessoalmente quanto para seus colegas?

Melissa Lobo: Esta vitória representa, antes de tudo, um triunfo mental. Conseguir baixar o meu tempo, saindo da casa dos 20 minutos para abaixo dos 19, é uma grande realização pessoal. Estou muito feliz com essa superação.

Robson Silva Moreira: Há quanto tempo você se dedica aos treinos?

Melissa Lobo: Meu treinamento tem sido constante ao longo de muitos anos. Embora eu não seja uma atleta de fundo, minha especialidade é o velocismo. Recentemente, tenho feito uma transição para provas de resistência, com foco em treinamento para os 400 metros com barreiras e salto triplo. Dei uma pausa nessas modalidades específicas, mas pretendo retornar. No total, dedico-me ao atletismo há uns 14 ou 15 anos, competindo desde os meus 17 anos. É uma jornada contínua e gratificante.

Robson Silva Moreira: Que inspiração! E aos 31 anos, você demonstra uma vitalidade e um desempenho notáveis. Parabéns novamente! Melissa Lobo, campeã da Corrida do Batom. Uma das principais conquistas em um dos eventos esportivos mais importantes da nossa cidade, Guarulhos.

Melissa Lobo: Amém! Deus é maravilhoso. Muito obrigada.

Robson Silva Moreira: Assim, encerramos este bloco do Gazeta News Guarulhos. Melissa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela vitória!

Melissa Lobo: Eu que agradeço a oportunidade.

Robson Silva Moreira: A Gazeta de Guarulhos agradece a sua audiência e retorna em breve com mais informações.

Gazeta de Guarulhos: Análise da Corrida do Batom com Karen Mitsui, a Segunda Colocada

Robson Silva Moreira (Jornalista): Boa tarde aos nossos telespectadores da Gazeta de Guarulhos. Dando prosseguimento à nossa cobertura da Corrida do Batom, temos agora a honra de conversar com Karen Mitsui, a talentosa atleta que conquistou a segunda colocação nesta tradicional competição de nossa cidade. Karen, parabéns pela sua notável performance!

Karen Mitsui: Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui.

Robson Silva Moreira: Karen, para você, qual a representatividade deste evento consagrado para a cidade de Guarulhos? E quantas vezes você já almejou alcançar o primeiro ou o segundo lugar nesta corrida?

Karen Mitsui: Este é o meu quarto ano participando da Corrida do Batom. Nas duas primeiras edições, tive a alegria de alcançar o primeiro lugar. Nestes últimos dois anos, conquistei a segunda colocação. No esporte, sabemos que a trajetória é feita de altos e baixos. Hoje estamos no topo, amanhã podemos estar em outra posição. Acredito que, acima de tudo, é fundamental manter a humildade, independentemente do resultado. O que me motiva é estar aqui, celebrando a força da mulher guarulhense e contribuindo para uma causa nobre. Estou particularmente feliz com esta segunda colocação, pois sei que dei o meu melhor.

Robson Silva Moreira: Karen, você se dedica profissionalmente ao esporte ou possui outra ocupação?

Karen Mitsui: Infelizmente, ainda não vivo exclusivamente do esporte. Tenho uma rotina bastante intensa, conciliando os treinos com o trabalho para custear minha segunda graduação. Gostaria de poder me dedicar integralmente ao esporte, mas a realidade nem sempre se alinha aos nossos desejos.

Robson Silva Moreira: Compreendo. E falando em sua formação acadêmica, além da sua dedicação ao esporte, você mencionou estar cursando uma segunda graduação. Qual é a sua área de estudo e qual a sua idade atualmente?

Karen Mitsui: Minha primeira graduação foi em Enfermagem. Atualmente, estou cursando Bacharelado em Educação Física. Tenho 31 anos. Acredito que, como ainda não vivo do esporte, é essencial pensar no futuro e investir em outras áreas de conhecimento. Não podemos nos acomodar com o presente, por mais positivo que ele seja. É importante buscar o crescimento constante, tanto no esporte quanto na vida pessoal. O mundo do esporte é um universo pequeno, e manter a humildade e o apoio mútuo entre os atletas é fundamental.

Robson Silva Moreira: Karen Mitsui, a Gazeta de Guarulhos parabeniza você pela sua brilhante performance e pela sua inspiradora perspectiva de vida. Sua dedicação e humildade são um exemplo para todos nós. Muito obrigado pela sua participação!

Karen Mitsui: Eu que agradeço ao Jornalismo do Gazeta News Guarulhos e a oportunidade.

Gazeta News Guarulhos: Perspectivas sobre a Corrida do Batom com Euci, Esposa do Professor Laerte

Robson Silva Moreira (Jornalista): Bom dia aos nossos internaltas da Rede Gazeta News Guarulhos. Estamos aqui para conversar com Euci, esposa de Laerte, renomado professor de corrida olímpica no Bosque Maia. Euci compartilhará conosco suas impressões sobre a edição deste ano da Corrida do Batom, especialmente em comparação com as administrações anteriores. Euci, bom dia!

Euci: Bom dia, Robson. É um prazer estar aqui.

Robson Silva Moreira: Euci, qual a sua avaliação geral sobre a organização e a estrutura da Corrida do Batom deste ano, considerando que esta edição ocorre sob uma nova gestão municipal? Quais aspectos você observou que evoluíram ou que ainda necessitam de aprimoramento?

Euci: Bom dia. Uma das melhorias notáveis que observei em relação às edições anteriores, nas quais também participei, embora em uma delas não tenha conseguido efetuar a inscrição, foi a separação mais clara entre os atletas inscritos e aqueles que desejavam apenas caminhar. Hoje, percebi que houve uma organização mais eficiente nesse sentido, com a formação de um grupo de corredores com ritmo mais intenso, o que considero um avanço significativo. Em edições passadas, a mistura de corredores e caminhantes frequentemente gerava transtornos para aqueles com o objetivo de completar a prova em um determinado tempo.

Robson Silva Moreira: Que bom ouvir sobre essa melhoria. E em relação ao suporte e à orientação durante o percurso?

Euci: Sim, durante todo o trajeto, notei a presença de um número considerável de pessoas trabalhando para orientar os participantes, direcionando os corredores para um lado e os caminhantes para outro, o que proporcionou um fluxo mais organizado e agradável para todos. Achei isso muito positivo.

Robson Silva Moreira: Pensando no futuro e no crescimento potencial da Corrida do Batom, você vislumbra alguma necessidade de adaptação na estrutura do evento?

Euci: Certamente. Se pensarmos em uma perspectiva de longo prazo, daqui a 10 ou 15 anos, com um possível aumento na demanda de participantes, acredito que a estrutura atual talvez precise ser expandida para acomodar a todos confortavelmente.

Robson Silva Moreira: E no que diz respeito à participação de grupos de corrida e assessorias esportivas, como a do seu esposo, o Professor Laerte? Houve alguma mudança em relação à facilidade de inscrição para esses grupos?

Euci: Infelizmente, nesse ponto, percebi que a situação permanece semelhante aos anos anteriores. Meu marido, que possui um grande número de alunos interessados em participar, encontrou as mesmas dificuldades em obter um espaço garantido para todos. O período de inscrição ainda é muito curto, o que dificulta que todos os interessados consigam se inscrever. Acredito que a organização poderia buscar alternativas para planejar melhor essa questão e atender a todos que realmente desejam participar, pois muitos dos nossos clientes acabam buscando outras corridas fora de Guarulhos por não encontrarem essa facilidade aqui.

Robson Silva Moreira: Você acredita que essa busca por corridas em outras cidades por parte dos atletas locais se deve principalmente à questão da estrutura ou a outros fatores?

Euci: Não tenho informações precisas sobre o que ocorreu quando meu marido tentou realizar as inscrições, pois quando ele foi, já havia se encerrado. Mas, acredito que a estrutura, tanto em termos de espaço quanto de organização do processo de inscrição para grupos, ainda precisa evoluir para atender a crescente demanda. Talvez seja o momento de estudar a possibilidade de um local maior para a realização da prova do Batom, considerando o grande número de pessoas que desejam participar aqui no Bosque Maia.

Robson Silva Moreira: Euci, agradecemos imensamente suas valiosas observações e sua participação aqui na Gazeta News Guarulhos. Sua perspectiva, como esposa de um profissional da área e como participante do evento, é fundamental para compreendermos os avanços e os desafios da Corrida do Batom.

Euci: Eu que agradeço a oportunidade.

Robson Silva Moreira: Assim, encerramos este bloco do Gazeta News Guarulhos, trazendo a visão de Euci sobre a 23ª edição da Corrida e Caminhada do Batom aqui em nossa cidade.

Vale lembrar que . A 23ª Corrida e Caminhada do Batom, realizada em Guarulhos no dia 30 de março de 2025, teve 5 mil participantes .