A criação de uma brigada com monitoramento permanente contra arboviroses como dengue, zika e chikungunya foi um dos temas abordados na semana passada durante encontro do Programa Saúde na Escola (PSE) com vice-diretores das Escolas da Prefeitura de Guarulhos no CME Adamastor. Diante de um cenário epidemiológico que apresenta um aumento nos casos dessas doenças, notadamente da dengue, as ações intersetoriais do PSE empenhadas pela administração pública são fundamentais para esse combate, sobretudo para a elaboração de estratégias de prevenção e controle vetorial.

Educação intensifica ações de combate à dengue nas escolas



“De acordo com a fase de contágio no município, diversas ações preventivas estão sendo realizadas, dentre as quais a conscientização dos alunos, que deve ser adotada pelas escolas especialmente durante o verão. Com o plano de contingência de arboviroses para 2025, precisamos intensificar a vistoria e a limpeza nas unidades para eliminar criadouros e potenciais focos do mosquito transmissor do mosquito Aedes Aegypti”, destacou Denise de Oliveira Camargo, responsável pela Divisão de Educação Ambiental de Guarulhos.



Programa Menina dos Olhos



Durante o encontro com os vice-diretores também foi apresentado o novo sistema do programa Menina dos Olhos, ferramenta desenvolvida pela Secretaria de Educação para a otimização da oferta de consultas e exames oftalmológicos e o fornecimento de óculos aos alunos da rede municipal.



Melhorias no acesso, nos procedimentos e na otimização da triagem, além da importância do correto preenchimento e registro da Ficha de Atividade Coletiva-SS, foram pautas destacadas durante a formação.



O PSE é uma política intersetorial das secretarias de Educação e Saúde com o objetivo de promover saúde e educação integral para crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. O programa Menina dos Olhos é uma das 14 ações que integram o PSE e ocorre durante todo o ano letivo, seguindo o cronograma dos polos de atendimento, que incluem escolas e CEUs.