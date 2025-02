0 ( 0 )

Monitor do PIB da FGV aponta crescimento em 2024, com destaque para indústria, serviços e consumo das famílias. Agropecuária registra queda de 2,5%.

Economia brasileira cresce 3,5% em 2024 e PIB atinge R$ 11,655 trilhões, diz FGV

A economia brasileira registrou um crescimento de 3,5% em 2024, segundo estimativa divulgada nesta segunda-feira (17) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O Produto Interno Bruto (PIB) atingiu R$ 11,655 trilhões, o maior valor da série histórica. O resultado foi impulsionado pelo desempenho positivo da indústria, dos serviços e do consumo das famílias, embora a agropecuária tenha registrado uma queda de 2,5%.

Desempenho por setores

Consumo das famílias: Crescimento de 5,2% em 2024.

Investimentos (FBCF): Alta de 7,6%, refletindo compras de máquinas e equipamentos.

Exportações: Aumento de 3,7%.

Importações: Crescimento de 14,3%, atuando como redutor do PIB.

Apesar do bom desempenho geral, a agropecuária, que foi a locomotiva da economia em 2023, registrou uma queda de 2,5% no ano passado.

PIB per capita e produtividade

O PIB per capita de 2024, calculado pela divisão do PIB total pelo número de habitantes, foi de R56.796∗∗,tambeˊmomaiordaseˊriehistoˊrica.Noentanto,aprodutividadedaeconomiaficouem∗∗R56.796∗∗,tambeˊmomaiordaseˊriehistoˊrica.Noentanto,aprodutividadedaeconomiaficouem∗∗R 100.699, 0,3% abaixo do observado em 2023 e 3,3% menor que o recorde de 2013.

Desafios para 2025

A economista Juliana Trece, coordenadora da pesquisa, destacou que, apesar do “ótimo resultado” de 2024, o ano de 2025 apresenta desafios significativos:

Juros elevados: A taxa Selic, atualmente em 13,25% ao ano, pode frear investimentos e o crescimento econômico.

Guerra tarifária: Medidas protecionistas dos Estados Unidos, como sobretaxas para produtos como aço, alumínio e etanol brasileiro, podem impactar as exportações.

Resultados trimestrais

No quarto trimestre de 2024, o PIB cresceu 0,4% em relação ao terceiro trimestre, indicando uma desaceleração em comparação com os crescimentos de 1,4% e 0,8% registrados no segundo e terceiro trimestres, respectivamente. Em dezembro, a expansão foi de 0,3% em relação a novembro.

Próximos passos

O resultado oficial do PIB de 2024 será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 7 de março. Enquanto isso, o Monitor do PIB da FGV e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que apontou uma expansão de 3,8% em 2024, servem como indicadores preliminares do desempenho da economia.