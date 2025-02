0 ( 0 )

Por Camara Municipal Guarulhos 22:48:51

Dezenove projetos são deliberados e um é rejeitado pelos vereadores

Em sessão extraordinária, realizada na Câmara de Guarulhos, nesta segunda-feira (10/02), vários temas foram debatidos no plenário

Em sessão extraordinária nesta segunda-feira (10/02), a Câmara de Guarulhos deliberou 19 novos projetos que constavam da pauta. O PL 2/2025, que propunha a alteração da nomenclatura da Guarda Civil Municipal de Guarulhos para Polícia Municipal de Guarulhos, de autoria do Delegado Mesquita (Republicanos), foi rejeitado.

Todas as matérias deliberadas serão encaminhadas para análise e emissão de parecer pelas Comissões Técnicas Permanentes da Casa. Durante a votação, vários vereadores se revezaram na tribuna e debateram assuntos relativos aos projetos, entre os quais a nomenclatura da GCM.

Destaque para o PL 237/2024 sobre uso de microcâmeras compondo o equipamento de uso pessoal dos integrantes da Guarda Civil Municipal, do vereador Edmilson Souza (PSOL); PL 223/2024, que Institui no Município de Guarulhos os Núcleos de Convivência para o Idoso, do vereador Lamé (PCdoB) e Emenda à LOM nº 3/2024, que propõe uma alteração na Lei Orgânica do Município, no parágrafo que trata da licença para assuntos particulares do servidor público, eleito para ocupar cargo em associação de classe, de autoria de vários vereadores.

TRIBUNA LIVRE

Três munícipes ocuparam a Tribuna Livre. O líder comunitário Rodrigo da Silva Udemburgo de Lima falou sobre o Jardim Soberana, citando que o bairro abriga 40 mil pessoas e o transporte público que circula na região é ineficaz. Ele também citou o fato de os hospitais locais estarem sobrecarregados.

Bianca Castro reivindicou o direito à saúde para a população transgênero. Ela citou a existência de um programa voltado à população LGBTQIA+ do Alto Tietê, mas ressaltou a falta de profissionais médicos para o atendimento. Por fim, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Pedro Zanotti Filho, falou sobre a campanha salarial da categoria e listou uma relação de categorias, cujos salários se equiparam ao mínimo.

COMISSÃO DE OBRAS

O vereador Danilo Gomes (Republicanos) informou que a Comissão Técnica de Obras e Serviços Públicos passará a se reunir, ordinariamente, às segundas-feiras, às 12h20, nas dependências da Câmara.