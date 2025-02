Corinthians 2x1 Santos: 3 momentos decisivos do Timão no Paulista 2025

0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 23:49:43

Corinthians 2×1 Santos: 3 momentos decisivos do Timão no Paulista 2025

Com gols de Yuri Alberto e atuação de destaque de Garro e Memphis, Corinthians vence Santos e mantém invencibilidade na Neo Química Arena. Confira os detalhes!

Corinthians vence Santos por 2×1 no Paulista 2025 com gols de Yuri Alberto. Timão mantém invencibilidade em casa e amplia liderança no Grupo A.

O Corinthians manteve sua invencibilidade na Neo Química Arena em 2025 e garantiu uma vitória importante sobre o Santos por 2×1, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Yuri Alberto e atuações de destaque de Garro e Memphis, o Timão ampliou sua liderança no Grupo A e manteve o histórico positivo contra Neymar.

1. Yuri Alberto abre o placar (20’):

O atacante se antecipou à defesa santista após um cruzamento preciso de Garro e mandou para o fundo das redes, colocando o Timão em vantagem. A Fiel lotou a Neo Química Arena e explodiu em festa.

2. Segundo gol de Yuri Alberto (35’):

Em uma jogada construída por Garro e Memphis, Yuri Alberto recebeu na área e finalizou com categoria, aumentando a vantagem corintiana. A dupla de meio-campo brilhou e garantiu o segundo gol do Timão.

3. Guilherme descontou para o Santos (78’):

O Santos reagiu no segundo tempo com um gol de Guilherme, que acendeu o sinal de alerta no Corinthians. No entanto, a defesa alvinegra segurou o resultado e garantiu a vitória.

Destaques do jogo:

Yuri Alberto foi eleito o melhor em campo, com dois gols decisivos.

Garro e Memphis comandaram o meio-campo corintiano com passes precisos e criatividade.

O Corinthians chegou a 25 pontos no Grupo A, abrindo nove de vantagem sobre o segundo colocado.

Próximo jogo:

O Timão retorna aos gramados no próximo sábado, dia 15, para enfrentar a Portuguesa no Pacaembu, pela décima rodada do Paulistão. A Fiel já espera mais uma vitória para consolidar a liderança.

Escalação do Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; João Basso, Zé Ivaldo e Luan Peres; Léo Godoy, Tomás Rincón, Diego Pituca, Neymar e Thaciano; Guilherme e Tiquinho Soares.

