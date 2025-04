Conselho Municipal da Juventude recebe inscrições de representantes da sociedade civil

Representantes de instituições da sociedade civil voltada à juventude podem se inscrever no Conselho Municipal da Juventude de Guarulhos (CMJ-GRU) até a próxima sexta-feira (4) para compor o colegiado no biênio 2025/2027. Interessados devem ter vínculo formal com o segmento representado que pode ser uma entidade, um coletivo ou uma organização para garantir a legitimidade da participação no processo eletivo e no exercício do mandato, conforme estabelecido pela lei 8.028/22 (artigo 4º, § 4º). As inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/conselhojuventude.

O CMJ-GRU é um espaço de diálogo e participação dos jovens da cidade de Guarulhos formado por representantes da Prefeitura e sociedade civil, que contribui para a construção de políticas públicas voltadas à juventude.

Assembleia

A primeira assembleia geral do ano do Conselho Municipal da Juventude irá acontecer em 28 de abril (segunda-feira), às 19h, na sede da Subsecretaria da Juventude (rua Guarulhos, 22, Gopoúva). Na oportunidade, serão discutidos e deliberados temas fundamentais para a juventude do município. A estimativa é que a reunião termine às 21h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.