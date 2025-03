Comitê de Políticas para Migrantes de Guarulhos discutirá propostas para a cidade

Nesta quinta-feira (13) o Comitê de Políticas para Migrantes, Refugiados e Apátridas de Guarulhos irá realizar sua primeira reunião do ano para a elaboração do plano de trabalho e discutir propostas e o seu papel na cidade. O encontro será realizado das 14h às 17h no auditório do 2º andar da Secretaria de Educação (rua Claudino Barbosa, 313, Macedo). A iniciativa é da Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.



O comitê foi criado pelo decreto 39.185/2022 e tem como atribuições elaborar propostas de políticas municipais para migrantes, refugiados e apátridas residentes e em trânsito na cidade, trabalhando em conjunto com agências internacionais, demais entes federativos e as organizações da sociedade civil, além de migrantes e refugiados, com vistas à garantia, à promoção e à proteção dos direitos humanos dessa população.



Ele é composto por membros do Executivo municipal e também da sociedade civil, como organizações não governamentais, entre outras instituições.

