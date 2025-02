5 ( 70000 )

Comissão de Trânsito e Transportes de Guarulhos Realiza Primeira Reunião do Ano com Foco em Projetos Prioritários

Presidente Alemão do Transporte destaca priorização de propostas urgentes e reforça compromisso com a mobilidade urbana

A Comissão de Trânsito e Transportes de Guarulhos realizou sua primeira reunião de 2024. Vereador Alemão do Transporte prioriza projetos urgentes e reforça sua experiência para melhorar a mobilidade na cidade. Saiba mais!

A Comissão Permanente de Trânsito e Transportes da Câmara Municipal de Guarulhos realizou, na tarde desta quarta-feira (05/02), sua primeira reunião do ano legislativo. O encontro, presidido pelo vereador Alemão do Transporte (DC), contou com a presença do membro Joseval Queiroz (PL) e marcou o início dos trabalhos da Comissão em 2024.

Prioridade para Projetos Relevantes e Urgentes

Durante a reunião, foram apresentados todos os projetos pendentes de análise na Comissão. O presidente Alemão do Transporte destacou que a prioridade será dada às propostas de maior relevância e com caráter de urgência. “Sabemos que todas as propostas têm importância, mas vamos verificar quais são as mais prioritárias para que possamos pautá-las na próxima reunião, na quarta-feira. Assim, iniciaremos a emissão dos pareceres para que os projetos possam ser votados em plenário”, afirmou.

Experiência e Compromisso com a Mobilidade Urbana

Com uma trajetória de mais de 25 anos na área de transportes, o vereador Alemão do Transporte expressou sua satisfação em presidir a Comissão e reforçou seu compromisso em contribuir para a melhoria da mobilidade urbana em Guarulhos. “Milito no transporte desde 1997, então fico muito gratificado por estar nessa posição. Creio que poderei contribuir muito com a cidade, tendo em vista a experiência que tenho na área da mobilidade urbana”, ressaltou.

Próximos Passos

A Comissão de Trânsito e Transportes deve se reunir novamente na próxima quarta-feira para definir os projetos que serão analisados com prioridade. A expectativa é que, após a emissão dos pareceres, as propostas sejam encaminhadas para votação em plenário, contribuindo para avanços significativos na área de transporte e mobilidade na cidade.

