Por Redação 18:34:36

“Chuva intensa em Guarulhos: Alerta da Defesa Civil até 20h25 de 15/02”

Chuvas isoladas com ventos e raios atingem Zonas Norte e Oeste de SP, incluindo Guarulhos. Saiba como se proteger e os riscos envolvidos.

A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas na região de Guarulhos e áreas vizinhas, válido até as 20h25 desta sexta-feira (15/02). O aviso destaca a ocorrência de chuvas isoladas, ventos fortes e raios, que já atingem as Zonas Norte e Oeste de São Paulo.

Detalhes do alerta

O alerta, enviado às 17h50, informa que as chuvas isoladas estão acompanhadas de ventos moderados a fortes e raios, podendo causar transtornos como alagamentos, quedas de árvores e interrupções no trânsito. A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e tome medidas de proteção.

Orientações de segurança

Alagamentos: Evite trafegar por ruas alagadas e áreas de risco.

Quedas de árvores: Mantenha distância de árvores e postes durante o temporal.

Raios: Evite o uso de aparelhos eletrônicos e permaneça em locais seguros.

Ventos fortes: Proteja objetos que possam ser levados pelo vento, como móveis e vasos.

Impactos na região

As chuvas já causaram transtornos em municípios vizinhos, como Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Em Guarulhos, a população deve se preparar para condições semelhantes, com possibilidade de interrupções no transporte público e no fornecimento de energia.

Próximos passos

Equipes da Defesa Civil e da prefeitura estão em alerta para atender ocorrências e prestar assistência à população. A previsão do tempo indica que o temporal deve perder força após as 20h25, mas a população deve manter os cuidados até que o alerta seja encerrado.

