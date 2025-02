0 ( 0 )

Por Robson Silva Moreira 11:29:45

“Chuva forte alaga Hospital Municipal de Urgências em Guarulhos e causa transtornos a pacientes”

Água invadiu corredores do HMU nesta segunda-feira (11), dificultando a locomoção de pacientes. Moradores cobram soluções para problemas de drenagem.

Chuva intensa alagou o Hospital Municipal de Urgências (HMU) de Guarulhos nesta segunda-feira (11). Pacientes relatam transtornos e cobram melhorias na infraestrutura.

Chuva forte alaga Hospital Municipal de Urgências em Guarulhos e causa transtornos a pacientes

A forte chuva que atingiu Guarulhos na tarde desta segunda-feira (11) causou sérios transtornos no Hospital Municipal de Urgências (HMU). A água invadiu os corredores da unidade de saúde, dificultando a locomoção de pacientes e funcionários. Imagens do alagamento circularam nas redes sociais, gerando indignação e cobranças por soluções das autoridades.

Situação no HMU

De acordo com relatos de pacientes, a água começou a acumular em áreas internas do hospital devido ao entupimento de ralos, o que impediu o escoamento adequado. “O ralinho está entupido, e a água não tem para onde correr”, afirmou um dos pacientes, que precisou se deslocar pelos corredores alagados.

“Chuva forte alaga Hospital Municipal de Urgências em Guarulhos e causa transtornos a pacientes”

A situação gerou desconforto e preocupação, especialmente para aqueles em tratamento ou acompanhando familiares internados. Apesar dos transtornos, não há registros de interrupção nos atendimentos médicos.

Reação nas redes sociais

As imagens do alagamento no HMU rapidamente viralizaram, com moradores expressando indignação e cobrando providências. Muitos destacaram a necessidade de melhorias na infraestrutura do hospital e no sistema de drenagem da cidade, que sofre constantemente com alagamentos durante períodos de chuva intensa.

Cobranças por soluções

A Defesa Civil de Guarulhos foi acionada para avaliar os danos e auxiliar na limpeza e recuperação das áreas afetadas. Enquanto isso, a população espera que as autoridades tomem medidas preventivas para evitar que situações semelhantes se repitam, especialmente em locais críticos como hospitais.

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão para os próximos dias indica a possibilidade de novas chuvas fortes na região. A população é orientada a ficar atenta a alertas e evitar áreas de risco durante tempestades.