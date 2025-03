CEU Vila São Rafael recebe apresentação teatral sobre comportamento no trânsito

Elas são crianças, têm entre sete e nove anos e em um futuro não tão distante vão impactar a vida dos habitantes da cidade quando se tornarem motoristas. Foi pensando nisso que o CEU Vila São Rafael ofereceu nesta quinta-feira (13) uma apresentação teatral interativa do projeto Trânsito e Cidadania a cerca de 180 alunos do ensino fundamental da EPG José Jorge Pereira.

Placas de trânsito, cuidados ao volante, educação e etiqueta nas vias, uso de faixas e passarelas, dicas de segurança e medidas para não poluir as ruas deram o tom da peça teatral, cujo diferencial foi o envolvimento das crianças na atuação.

“Essa parte concreta, na qual os alunos puderam vivenciar as ações no trânsito, participar e se envolver com os saberes, faz toda a diferença para eles, pois torna a aprendizagem ainda mais significativa”, explicou Patrícia Chatherine Fernandes, professora da EPG José Jorge.

Junto com os atores, as crianças se envolveram com o cenário, que transformou a quadra de esportes do CEU em uma cidade em funcionamento, pronta para receber melhorias. Durante a apresentação os atores interpretaram diferentes personagens, como agentes de trânsito, semáforo, pedestre, idoso, deficiente visual, motorista e outros elementos presentes no dia a dia das cidades.

A aluna Agatha Rhyana de Lima, de nove anos, disse que gostou muito da interação. “A apresentação foi muito divertida. Na verdade eu amei, porque tudo isso é muito importante para a cidade e ajuda o mundo a ficar um lugar bem melhor”, comemorou a menina, animada.

Por meio das intervenções cênicas da apresentação teatral, atores e crianças reforçaram a importância do respeito às leis de trânsito e ao próximo nas ruas, sobretudo às pessoas com deficiência.

O projeto Trânsito e Cidadania é realizado pelo Grupo Komedi com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAc) do governo do Estado de São Paulo e apoio da Prefeitura de Guarulhos.