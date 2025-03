CEU Continental abre inscrições para oficina gratuita de bordado

Até o dia 14 de março, das 8h às 19h, estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de bordado que acontecerá no Centro de Incentivo à Leitura do CEU Continental. A atividade é destinada a pessoas maiores de 18 anos interessadas em explorar a arte do bordado e valorizar o aprendizado de trabalhos manuais.

A oficina acontecerá no sábado (15), das 10h às 12h, e terá como inspiração o livro As Horrorosas Maravilhosas, de Elias José, uma narrativa envolvente sobre lindos bordados realizados por mãos delicadas. Não é necessário levar material, os itens serão disponibilizados no local. As inscrições também poderão ser feitas no próprio dia até o início da atividade.

A oficina é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender uma nova habilidade ou aprimorar técnicas, além de ser uma prática terapêutica, proporcionando momentos de concentração e criatividade.

O CEU Continental está localizado na rua Alzimar Vargas Batista, 284, Parque Continental. Obtenha mais informações pelo telefone (11) 2086-1002.