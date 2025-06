5 ( 9995678 )

Por Robson Silva Moreira

Brilho, Solidariedade e Destaques da Moda Marcam o 5º Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr.

Evento de gala em São Paulo reúne famosos, celebra a filantropia no terceiro setor e tem looks que geram repercussão na web.

Reviva a noite do 5º Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., que combinou o glamour do tapete vermelho com a missão de transformar vidas. Descubra os looks mais comentados, a presença de grandes nomes e o impacto das ações do terceiro setor.

A terça-feira, 10 de junho de 2025, foi palco de um dos eventos sociais mais aguardados do ano: a 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. Realizado em São Paulo, o encontro anual consolidou-se como um importante polo de arrecadação e visibilidade para as causas sociais abraçadas pelo craque, reforçando o papel fundamental do terceiro setor no desenvolvimento social.

Em uma noite de muito luxo e glamour, celebridades, empresários e personalidades desfilaram pelo tapete vermelho, exibindo seus trajes de gala e contribuindo para a atmosfera de sofisticação. A entrada, organizada com detectores de metal, garantia a segurança do seleto público. Os olhares da web se voltaram rapidamente para a moda, com o público elegendo Bruna Biancardi e Gabi Martins como as “duas famosas mais elegantes do leilão de Neymar”. Bruna Biancardi, na reta final de sua segunda gestação, encantou com um elegante longo verde superfendado, enquanto a cantora e ex-BBB Gabi Martins agradou com um vestido preto repleto de transparências. “Belíssima, um look chique e ousado, ficou ótima essa escolha da Gabi”, postou uma pessoa, e outra completou: “Gabi foi uma grata surpresa. A sister soube escolher e tá bem bonita. A Bruna Biancardi também é exuberante, chique, poderosa”.

A família do craque também marcou presença e roubou a cena. A mãe, Nadine Gonçalves, o pai, Neymar Pai, a madrasta, Mariana Durand, e a irmã, Rafaella Santos, prestigiaram o evento. Rafaella, por sua vez, elegeu um marcante longo amarelo-ovo. A pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, com apenas alguns meses de vida, já demonstrava estilo com um lookinho da grife Fendi avaliado em R$ 8,6 mil, completo com dois laços cor-de-rosa, que a fez roubar a cena com sua fofura.

Entre os convidados que circularam pelo evento, destacaram-se nomes como Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Vera Viel, Ana Maria Braga, Erika Schneider e Gabily. Os apresentadores Rodrigo Faro e Celso Portiolli, que historicamente rivalizavam na audiência, protagonizaram um encontro amigável nos bastidores, posando sorridentes para fotos, inclusive com suas esposas e com a cantora Ana Castela.

Em uma breve conversa com a imprensa, o anfitrião, Neymar Jr., que participou do evento após se recuperar da Covid-19, expressou seu desejo de estar em campo com a Seleção Brasileira. Ele também fez um rápido comentário sobre os projetos beneficiados pelo Leilão e, ao final, com seu bom humor característico, aproveitou para mandar um recado irônico para um programa de TV: “Parem de falar besteira de mim”.

A solidariedade foi a grande estrela da noite, com diversos itens de luxo e experiências exclusivas sendo leiloados. Um dos objetos que mais chamou atenção foi uma cobiçada coroa banhada a ouro. A cantora Ana Castela, de forma descontraída, marcou o ex-namorado Gustavo Mioto em seu Instagram, sugerindo que ele deveria adquirir o item para ela, em alusão à música “Princesa”, dueto da dupla.

O Leilão Beneficente é a principal fonte de arrecadação do Instituto Projeto Neymar Jr., uma organização do terceiro setor que transforma a realidade de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Por meio de programas contínuos e abrangentes nas áreas de educação, esporte, cultura e saúde, o instituto proporciona acesso a oportunidades que, de outra forma, seriam inalcançáveis, como aulas de idiomas, natação, futebol, dança, leitura, além de atendimento odontológico e psicossocial. O sucesso da 5ª edição do leilão reafirma o compromisso contínuo do craque e de seus apoiadores com a construção de um futuro mais digno e promissor para a comunidade.

