Blitz educativa sobre segurança viária aborda mais de 500 pessoas na praça Oito de Dezembro

Mais de 500 pessoas, entre motociclistas, ciclistas, condutores e pedestres, foram abordadas nesta quarta-feira (19) na praça Oito de Dezembro, no Taboão, durante a blitz educativa coordenada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos, ação que promoveu conscientização e orientação sobre a importância da segurança viária.

A blitz contou com a presença de especialistas em segurança viária, que durante a abordagem enfatizaram as atitudes necessárias para evitar acidentes. As orientações foram dedicadas especialmente aos profissionais que utilizam a motocicleta no dia a dia como meio de trabalho.

Os parceiros da ação prepararam brindes especiais que foram distribuídos, como squeezes, cordões para pendurar crachás e chaves, antenas corta-pipa, entre outros. A cereja do bolo foi a entrega de 15 capacetes cedidos pela Uber para os motociclistas que não possuíam pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O motoboy Kevelen Souza Soares foi um dos sortudos que ganhou o equipamento de segurança. Ele aprovou a realização da blitz. “Ações como esta nos fazem lembrar a importância de andarmos com cuidado. Faço de tudo para não ser autuado e ganhar pontos na carteira”, disse.

Outro feliz ganhador foi Roberto Ferreira dos Santos, que utiliza sua moto para se locomover pela cidade. “Tomo todos os cuidados no trânsito. Não passo farol vermelho e respeito a velocidade, carros e pedestres”, contou.

O prefeito Lucas Sanches foi à praça Oito de Dezembro conferir a blitz educativa e ressaltou que a iniciativa tem por objetivo proteger a vida dos motociclistas. “Estamos aqui para passar uma mensagem positiva, especialmente para esses profissionais que correm, sem correr, pelas ruas de Guarulhos”, disse.

Simulador de impacto

O evento ainda contou com um simulador de impacto em realidade virtual, uma tecnologia inovadora que permite aos participantes vivenciar, de maneira segura, as consequências devastadoras de comportamentos imprudentes no trânsito, como excesso de velocidade e desrespeito à sinalização.

O prefeito foi o primeiro a utilizar o equipamento, que visa a mostrar de forma impactante como pequenas distrações podem resultar em grandes tragédias, reforçando a importância de um trânsito mais responsável.

Sanches também experenciou como fica a visão de quem faz a ingestão de bebida alcoólica. Com um par de óculos que deixa a visão embaralhada, o chefe do Executivo teve dificuldade de andar pelo circuito formado por cones.

A blitz contou com a colaboração de importantes instituições, como o Observatório Nacional de Segurança Viária, o Observatório de Segurança Viária de Guarulhos, a Escola de Mobilidade Urbana de Guarulhos, as secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana e da Saúde, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a concessionária Ecovias, a Uber, o Detran, o Cetran, o Sest/Senat e a Companhia Sopa de Comédia, que juntos promoveram um ambiente de aprendizado e engajamento com a comunidade por um trânsito mais seguro e que preserva vidas.