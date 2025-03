Belinha Contra a Dengue visita 12 instituições em março e ensina crianças a combater o Aedes aegypti

A Secretaria de Saúde de Guarulhos, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, promove neste mês uma grande ação educativa nas escolas municipais em parceria com a Secretaria de Educação: o espetáculo teatral Belinha Contra a Dengue. A iniciativa visitou instituições de ensino desde o dia 12 e encerrará a temporada em 27 de março.

A ação conta com a participação da mascote Belinha, uma boneca que interage com as crianças como forma de ensinar de maneira lúdica e interativa os perigos da dengue. Elas tiveram exemplos de onde os criadouros do mosquito podem se reproduzir, como vasos, pneus, garrafas e recipientes que acumulam água, e também de como são as larvas do mosquito, o que as ajuda na conscientização para o combate ao Aedes aegypti.

As Escolas da Prefeitura de Guarulhos contempladas foram Noel Rosa, Izolina Alves David, Pedrinho e Narizinho, Dr. José Maurício de Oliveira, Professor José Carlos da Silva, Sítio do Pica-Pau Amarelo e Djanira da Mota e Silva. Também receberam a visita de Belinha as associações Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Comunitária e Cultural Maria Santana, Moradores do Jardim São Francisco, Brasileira de Pipas e Acasec Jardim Testai.

“Nós do Centro de Controle de Zoonoses estamos fazendo esse trabalho com as crianças nas áreas em que o índice da coleta de larvas positivas para o mosquito Aedes aegypti foi elevado. Desenvolvemos esse trabalho para que as crianças levem aos pais as orientações e os cuidados, pois elas são excelentes multiplicadoras de informações”, diz Lucélia Chimello, coordenadora de equipe do Centro de Controle de Zoonoses.

A professora Luciana Fernandes, da EPG Sítio do Pica-Pau Amarelo, ressalta. “A conscientização é essencial para as crianças, para que comecem a olhar de outra forma os lugares que podem ser depósitos das larvas do mosquito. No ano passado tivemos muitos casos sérios de dengue na comunidade escolar. A responsabilidade no combate da doença está com cada um de nós. Todos somos responsáveis e precisamos nos ajudar para minimizar esse problema”.

O Centro de Controle de Zoonoses reforça seu compromisso com a saúde pública. A prevenção começa em casa, mas a conscientização começa na escola.