Atletismo de Guarulhos garante 5 medalhas em duas competições em São Bernardo do Campo

No último fim de semana os atletas da Asufam Guarulhos participaram de duas competições organizadas pela Federação Paulista de Atletismo e garantiram cinco medalhas para a cidade, em disputas realizadas na Arena Caixa, localizada no Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra da Silva, em São Bernardo do Campo.

O III Circuito Paulista Open de Atletismo foi voltado a atletas das categorias adulto, sub-18 e sub-20, masculino e feminino. Os guarulhenses garantiram três medalhas nessa competição. Lucas Alves ficou com a medalha de bronze no lançamento do disco sub-20, enquanto que Eduardo Kenzo foi prata no lançamento do martelo sub-20 e Kauã Jesus ficou em terceiro no lançamento do martelo sub-20.

No domingo foi a vez da Copa Futuro e Brincando de Atletismo, torneio destinado às categorias sub-14 e sub-16 e a crianças no masculino e no feminino. Os guarulhenses garantiram mais duas medalhas: Layza Souza ficou com o bronze no lançamento do disco sub-14 e Phelipe Santana ficou em terceiro lugar nos 1.000 metros com obstáculos pelo sub-16.

A Asufam Guarulhos tem parceria com a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, representando a cidade em diversas competições. No dia 12 de abril a equipe disputará a fase regional dos Jogos Abertos da Juventude também na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo.