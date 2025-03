Para abordar questões de diversidade, bullying e inclusão, cerca de cem alunos da rede estadual de ensino e do curso de teatro do CEU Ponte Alta participaram nesta quarta-feira (26) de um espetáculo juvenil inédito e interativo no teatro da unidade. Iniciativa do projeto Jogando com a Diversidade, a experiência proporcionou ao público jovem um ambiente acolhedor, no qual foi possível explorar valores como escuta, respeito, cuidado e empatia por meio de um jogo cênico.

No período da manhã a peça foi apresentada aos estudantes da EE Simone Machado da Silva Torres e, à tarde, aos alunos da EE Professor Ary Jorge Zeitune e integrantes do curso de teatro do CEU Ponte Alta. A peça contava a história de Ayo, uma garota que se mudou da Nigéria para o Brasil com sua família. Na nova escola ela enfrenta desafios por sua deficiência física e sofre preconceito. Depois de ser intimidada, Ayo se isola até que um incidente a faz buscar ajuda. Com a ajuda de outros personagens, ela cria um jogo de tabuleiro gigante para promover empatia e respeito entre os jovens.

A apresentação se transforma em um emocionante jogo interativo com a plateia, com um tabuleiro enorme montado no chão. Os jovens, então, foram divididos em seis equipes, por cores e pinos. A cada jogada de dado os participantes avançavam e enfrentavam desafios, vibrando com as conquistas.

Ayo, a protagonista, interagiu com os grupos, compartilhando suas experiências e necessidades, além de conscientizar o público sobre bullying e demais preconceitos enraizados na sociedade. Ao final do jogo os grupos refletiram sobre a importância da empatia, da aceitação e do respeito à diversidade para o bem-estar coletivo.

Promovido por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Jogando com a Diversidade contou com a produção da Scorsolino Produções, apoio da Komedi Projetos e da Altia, patrocínio da Organização Polimix, realização do Ministério da Cultura e apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos.