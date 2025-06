Por Lupa 18:02:51

“ACE-Guarulhos Debate Impacto de Alta nos Impostos e Escassez de Mão de Obra | Sugestões para Impulsionar Economia”

“President Silvio Alves e Deputado Luiz Philippe discutem alternativas para taxação, geração de empregos e qualificação em coletiva na ACE-Guarulhos. Veja as propostas!”

Guarulhos, 26 de junho de 2025

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos realizou nesta quinta-feira, 26/06, uma coletiva de imprensa para debater a economia local e nacional, abordando temas como taxação e arrecadação de impostos, geração de emprego, qualificação de mão de obra, entre outros. O objetivo do encontro foi levantar sugestões de soluções capazes de impulsionar a economia do município, o que vai gerar um ofício a ser enviado à FACESP e ao Congresso Nacional.

O presidente Silvio Alves comandou a coletiva, ao lado do deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL-SP) e do vice-presidente Jurídico da ACE, Alonso Alvares. Representantes de mais de 20 veículos de comunicação da região estiveram presentes na ACE e fizeram perguntas sobre os temas abordados.

“Entendemos que, para que um município possa aumentar a sua arrecadação, o caminho não pode ser por meio de novas taxas. Quanto ao aumento de receita, nós empresários estamos acostumados a entender que nem sempre trazer mais receita significa aumentar o preço. Pelo contrário, pela minha experiência no varejo sei que, em muitos casos, se eu reduzir o preço e vender mais, no final do dia terei mais receita”, explicou o presidente, que é o CEO da rede de supermercados X.

O deputado Luiz Philippe falou sobre imposto no consumo. “Quando você coloca qualquer imposto no consumo, que seja de 1%, esse percentual para a pessoa mais carente significa muito, enquanto para o mais influente significa pouquíssimo. Temos que sair desse modelo e, talvez, uma saída seja depender mais de imposto de renda ao invés do imposto de consumo. Essa seria uma boa alternativa”, sugeriu.

O mercado de trabalho também foi assunto no decorrer do evento. Ao explicar o fluxo de pessoas que saem de Guarulhos para trabalhar em outras cidades, como São Paulo, Silvio Alves reforçou o apoio da ACE-Guarulhos por meio de projeto de incentivo fiscal. “Precisamos de empresas que efetivamente façam contratações volumosas e que proporcionem uma boa remuneração ao guarulhense para que os cidadãos locais não precisem se deslocar para tão longe do município. Criamos um projeto de incentivo fiscal voltado ao pai e mãe de família e ao jovem que procura uma melhor remuneração e plano de carreira. Mas o prefeito não recebeu o documento. Somos uma cidade grande, a segunda maior de São Paulo, então precisamos demonstrar essa grandeza também em termos de arrecadação”, disse.

Questionado sobre qualificação de mão de obra, o deputado federal sugeriu alternativas. “Nem todas as ocupações precisam de qualificação. Digo isso porque se uma pessoa pretende desenvolver um empreendimento, abrir uma loja ou uma indústria, é necessário ter vontade e capital necessário para começar do zero. Uma alternativa para isso funcionar, é baratear os custos do estado, deixando mais renda e poupança na mão dos consumidores e dos empresários, pois teremos empresas com capital extra para qualificar colaboradores”, concluiu Luiz Philippe.

Tanto o presidente Silvio quanto o deputado teceram críticas à forma como o governo federal tenta cobrir seu aumento de gastos públicos. E elogiaram a derrubada, pelo Congresso Nacional, na última quarta-feira, do decreto presidencial que aumentava o IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras). Também estiveram presentes na coletiva de imprensa os vereadores Geleia Protetor e Delegado Gustavo Mesquita.