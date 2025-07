0 ( 0 )

Por Redação 14:38:03

Zoológico e Bosque Maia promovem atividades de férias para crianças nesta terça-feira

Bora deixar o celular de lado e sair para viver a vida e curtir o sol que resolveu aparecer? Nesta terça-feira (8), e também no decorrer do mês de julho, o Zoológico e o Bosque Maia vão promover atividades gratuitas para agitar as férias da garotada e aliviar a barra dos adultos, que também podem participar gratuitamente da maior parte da agenda.

A primeira dica é a oficina Paleontólogo por um dia, nesta terça, e também nos próximos dias 10 e 11, com edições entre 10h e 16h, e ponto de encontro no Museu de Ciências Naturais do zoo. Não é necessário realizar inscrição prévia. Na atividade, além de descobrir do que trata a paleontologia, as crianças terão que escavar na areia para encontrar peças que formam animais pré-históricos e montá-los como se fossem quebra-cabeças para então, com ajuda dos monitores, descobrir à qual animal pertence o material “fossilizado”.

Para quem estiver passeando no Bosque Maia, também nesta terça-feira, acontece mais uma edição da Trilha das abelhas, com a saída às 9h do Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali. Em companhia de monitores, os participantes vão visitar colmeias, percorrer as trilhas do parque e conhecer algumas espécies de abelhas sem ferrão que o local abriga.

Durante o trajeto os educadores da Secretaria de Meio Ambiente explicarão a importância das abelhas para a reprodução das plantas e para manutenção da biodiversidade que existe na cidade. Recomenda-se o uso de tênis, roupa confortável e repelente de insetos. Contudo, as atividades podem ser canceladas de acordo com as condições climáticas e o número de participantes.

Ainda sobre abelhas, no sábado (12), o Centro de Educação Ambiental (CEA) Virgínia Ranali (antiga Cetesb) recebe mais uma reunião informal com o grupo Conservadores de Abelhas de Guarulhos, onde crianças e adultos aprendem a importância da preservação das abelhas nativas sem ferrão, sobre a meliponicultura e ainda como colaborar com a conservação do meio ambiente, através da preservação dessas espécies.

Serviço

Zoológico de Guarulhos

Rua Dona Glória Pagnoncelli, 344 – Jardim Rosa de França. Em julho o parque abre todos os dias das 9 às 17h (entrada até 16h30). Acompanhe mais informações no Instagram zooguarulhos.

Bosque Maia

Av. Paulo Faccini, s/ nº

CEA Virgínia Ranali

Av. Papa João XXIII, 219 – Pq. Renato Maia (ant. Cetesb)

