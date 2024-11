Vereador Ticiano participa da apresentação do Plano Verão da EDP

5 ( 100 )

Distribuidora anunciou investimentos de cerca de R$ 5 bi até 2030 na sua área de concessão em São Paulo

O vereador Ticiano, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, participou do evento de divulgação do planejamento estratégico e do Plano Verão da EDP, distribuidora de energia elétrica que atende Guarulhos e outros 27 municípios do Estado de São Paulo.

O encontro aconteceu no Centro de Operação Integrado (COI) da empresa, em São José dos Campos, nesta quinta-feira, 7/11. A EDP anunciou investimentos de cerca de R$ 5 bilhões até 2030 e o reforço da operação para minimizar os impactos provocados pelos eventos climáticos cada vez mais extremos e recorrentes.

Além de Ticiano, estiveram presentes o vice-prefeito Professor Jesus, o coordenador de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos, coronel Waldir Pires, o vice-presidente de distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, além de autoridades públicas e prefeitos de diversas cidades da região, e órgão de meteorologia. O planejamento da EDP foi construído com base no histórico do setor elétrico e nas melhores práticas utilizadas no enfrentamento das mais diversas contingências vividas ao longo dos últimos anos pela empresa na área de concessão em São Paulo, como a tragédia em São Sebastião, em fevereiro de 2023 e em Monteiro Lobato, em março de 2024.

“As alterações climáticas tem impactado fortemente o setor elétrico em várias partes do país. Guarulhos não pode ficar exposto e é importante saber que a EDP tem planos para evitar problemas por aqui e em outras cidades de São Paulo”, afirmou Ticiano.

“Investimentos nas redes de distribuição de energia são fundamentais para garantir o atendimento da população com toda qualidade e segurança. Para tal, a EDP tem se comprometido e executado recordes de aportes fundamentados em planejamento estratégico, tornando suas redes mais robustas, inteligentes e automatizadas, o que contribui para uma gestão operacional mais efetiva, principalmente, em situações críticas com grande volume de ocorrências”, afirmou Dyogenes Rosi.

Em Guarulhos, a subestação Água Chata recebeu recursos na ordem de R$ 32 milhões e reforçou a estrutura do município, que conta hoje com 16 subestações instaladas, o que permite maior segurança energética e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico.

Com relação aos canais de relacionamento com o cliente, atualmente, 89% dos atendimentos da Companhia são realizados pelos canais virtuais, site www.edp.com.br e aplicativo EDP Online. Porém, em momentos de grande volume de ocorrências, os clientes buscam também o Call Center, pelo 0800 721 0123, para registrar as suas demandas e, por isso, durante o Plano Verão, a Companhia reforça o efetivo de atendentes em 24%.