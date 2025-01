1 ( 9223372036854775807 )

Por Robson Silva Moreira 13:58:13

Vereador Ticiano e jornalistas debatem gestão de Lucas Sanches em Guarulhos

O vereador Ticiano, em conversa com jornalistas de Guarulhos, analisou a gestão do prefeito Lucas Sanches. O encontro, marcado pela informalidade, abordou os desafios e as perspectivas para a cidade. Saiba mais sobre as opiniões de Ticiano sobre os projetos de Lucas Sanches.

Em um encontro reservado com jornalistas de Guarulhos, o vereador Ticiano, ex-presidente da Câmara Municipal, analisou a gestão do atual prefeito, Lucas Sanches. O debate, que ocorreu em um café da cidade, abordou os desafios e as perspectivas para Guarulhos nos próximos anos.

O vereador, reeleito por dois mandatos, destacou a pujança dos projetos de Lucas Sanches, eleito com uma expressiva margem de votos. Ticiano mencionou a importância da continuidade dos trabalhos iniciados pela atual administração e a necessidade de união entre os poderes para o desenvolvimento da cidade.

A conversa, marcada pela informalidade, foi bastante produtiva. Jornalistas do Gazeta News Guarulhos, Robson Silva Moreira e Guarulhos 360News, presentes no encontro, aprofundaram a discussão sobre os principais desafios enfrentados pela gestão municipal e as expectativas para o futuro.