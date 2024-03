19:21:16 Vendas do comércio em Guarulhos crescem 3,5% em fevereiro

Obrigado por ler este post, não se esqueça de se inscrever!

O comércio de Guarulhos registrou um aumento de vendas em fevereiro de 2024, segundo dados da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE).

As vendas no varejo cresceram 3,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Vendas do comércio em Guarulhos crescem 3,5% em fevereiro

Alguns dos principais fatores que contribuíram para esse crescimento foram:

Aumento da renda disponível das famílias, impulsionado pela melhora do mercado de trabalho;

Redução da taxa de juros, que facilitou o acesso ao crédito;

Promoções e descontos oferecidos pelas lojas durante o período.

Os setores que mais se destacaram em termos de crescimento de vendas foram:

Vestuário e calçados (7,2%);

Móveis e eletrodomésticos (5,1%);

Supermercados e hipermercados (4,3%).

Vendas do comércio em Guarulhos crescem 3,5% em fevereiro

Esse aumento nas vendas é um indicador positivo para a economia de Guarulhos, demonstrando a confiança dos consumidores e a recuperação do setor comercial da cidade.

Para mais informações, consulte:

ACE Guarulhos: https://www.aceguarulhos.com.br/

Curtir isso: Curtir Carregando...