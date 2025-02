“Túnel Santos-Guarujá: Tarcísio e Lula têm encontro em 2 etapas com saldo positivo, dizem aliados”

0 ( 0 )

Por Redação 17:32:16

Túnel Santos-Guarujá: Tarcísio e Lula têm encontro em duas etapas com saldo positivo, dizem aliados

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniram nesta quarta-feira (12) para discutir o projeto do Túnel Santos-Guarujá. O encontro, que ocorreu em duas etapas, foi avaliado por aliados como positivo, com avanços nas negociações para a execução da obra.

Detalhes da reunião

A primeira parte do encontro aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, e a segunda foi realizada em São Paulo, durante a inauguração de um projeto de infraestrutura. O Túnel Santos-Guarujá, que promete revolucionar a mobilidade entre as duas cidades do litoral paulista, foi o tema central das discussões.

Segundo fontes próximas aos governantes, o diálogo foi produtivo, com ambos demonstrando disposição para destravar o projeto. O governo federal sinalizou apoio financeiro, enquanto o governo de São Paulo se comprometeu a agilizar as etapas de licitação e execução da obra.

Importância do Túnel Santos-Guarujá

O túnel, com aproximadamente 2,2 km de extensão, ligará Santos a Guarujá, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias entre as duas cidades. A obra é considerada estratégica para o desenvolvimento econômico da região, além de reduzir o tempo de travessia entre os municípios, hoje dependente de balsas.

O projeto também deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local e melhorando a infraestrutura logística do estado.

Próximos passos

Após o encontro, equipes técnicas dos governos federal e estadual devem se reunir para detalhar os termos do acordo e definir os prazos para o início das obras. A expectativa é que o projeto seja licitado ainda em 2024, com obras iniciadas no próximo ano.

Avaliação dos aliados

Aliados de Tarcísio e Lula avaliaram o encontro como um passo importante para a concretização do túnel. “O diálogo foi franco e produtivo. Ambos estão alinhados em relação à importância dessa obra para o país”, afirmou um assessor próximo ao governador.

Com o saldo positivo da reunião, o Túnel Santos-Guarujá está mais próximo de sair do papel, trazendo benefícios para a população e a economia da região.