Três homens que aplicavam “golpe do amor” são presos em São Paulo

Por Redação 08:30:03

Três Homens Presos por Aplicar o “Golpe do Amor” em São Paulo

Polícia Civil prende quadrilha que usava perfis falsos para atrair vítimas e cometer sequestros.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três homens que aplicavam o “golpe do amor”. A quadrilha usava perfis falsos em redes sociais para atrair vítimas e cometer sequestros. Saiba mais sobre o caso.

A Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha especializada em aplicar o conhecido “golpe do amor”. Três homens foram presos em suas residências, localizadas no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Como Funcionava o Golpe

Os criminosos criavam perfis falsos de mulheres em redes sociais e aplicativos de relacionamento. Com fotos atraentes e conversas envolventes, eles conquistavam a confiança das vítimas e as convidavam para encontros. No momento do encontro, as vítimas eram sequestradas e extorquidas.

Ação da Polícia

Após investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar os integrantes da quadrilha e cumprir mandados de prisão em seus endereços. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores e outros materiais que serão utilizados como provas no inquérito.

Alerta à População

A Polícia Civil alerta a população para tomar cuidado com desconhecidos nas redes sociais. É importante desconfiar de perfis falsos e evitar compartilhar informações pessoais com pessoas que você não conhece pessoalmente.