Por Robson Silva Moreira 17:47:46

"TRE-SP cassa mandato de Carla Zambelli por 5 votos a 2: Entenda o caso de abuso de poder político e inelegibilidade por 8 anos"

“Deputada federal do PL terá mandato cassado e ficará inelegível até 2030 por publicações falsas em 2022; Zambelli alega perseguição e promete recorrer.”

“TRE-SP cassou o mandato de Carla Zambelli por 5 votos a 2, declarando-a inelegível por 8 anos por abuso de poder político e fake news. Entenda o caso e a reação da deputada, que promete recorrer.”

TRE-SP decide cassar mandato de Carla Zambelli por abuso de poder político e fake news

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) cassou, nesta quinta-feira (30/05), o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL) por 5 votos a 2. A decisão também a declarou inelegível por 8 anos, a partir das eleições de 2022, por uso indevido de meios de comunicação e disseminação de informações falsas durante a campanha.

De acordo com o relator do processo, desembargador Encinas Manfré, as publicações de Zambelli nas redes sociais em 2022 tinham o objetivo de “provocar o descrédito do sistema eleitoral” e disseminar “fatos inverídicos” sobre as urnas eletrônicas. Entre os conteúdos contestados, estão ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e alegações de manipulação no processo eleitoral.

Para o tribunal, as ações da deputada configuraram abuso de poder político e “ato de evidente má-fé”, violando a legislação eleitoral.

Reação de Carla Zambelli

Em nota, a deputada afirmou que vai “recorrer a todas as instâncias jurídicas” contra a decisão e classificou o processo como “perseguição política”. Ela defendeu suas publicações como exercício da “liberdade de expressão” e criticou o que chamou de “censura judicial”.

Próximos passos

Zambelli pode apresentar recursos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, posteriormente, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Enquanto isso, seu mandato na Câmara dos Deputados está suspenso, e ela só poderá concorrer a cargos públicos novamente após 2030.

Contexto político

O caso reacende o debate sobre fake news eleitorais e o uso de redes sociais por políticos. Em 2022, Zambelli foi uma das principais vozes do PL a questionar a segurança das urnas eletrônicas, alinhando-se ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro.

