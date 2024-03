Da Redação-07:53:07 Traficante preso e pichadores flagrados em Guarulhos

GCM prende homem por tráfico no Jd. Maria Dirce e dois pichadores no Pq. Continental

Atuação rápida da GCM garante segurança à população de Guarulhos

Em ações distintas, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Maria Dirce e dois pichadores no Parque Continental, demonstrando o compromisso da corporação com a segurança da população.

Combate ao tráfico de drogas:

No Jardim Maria Dirce, durante patrulhamento ostensivo, a equipe da GCM abordou um indivíduo em atitude suspeita. Ao realizar a revista pessoal, foram encontrados diversos pinos de cocaína e dinheiro em espécie. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de polícia.

Combate à pichação:

No Parque Continental, a GCM flagrou dois indivíduos pichando muros e monumentos públicos. A equipe abordou os autores e apreendeu os materiais utilizados na pichação. Ambos foram conduzidos à delegacia de polícia, onde foram autuados por crime ambiental.

Ações da GCM:

A GCM de Guarulhos atua de forma ostensiva e preventiva em todo o município, com o objetivo de garantir a segurança da população e coibir crimes como o tráfico de drogas e a pichação. A corporação conta com equipes altamente treinadas e equipadas para realizar patrulhamentos e abordagens, além de monitorar áreas estratégicas da cidade.

Denúncias:

p data-sourcepos=”21:1-21:189″>A GCM de Guarulhos incentiva a participação da população no combate ao crime. Para denunciar atividades suspeitas, a população pode ligar para os números 153 (GCM) ou 190 (Polícia Militar).

