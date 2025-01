5 ( 6980000 )

09:54:35 Por Robson Silva Moreira

“Tempestades no Sudeste: 17 Mortes e Alerta de Chuvas até Sexta (31) em SP, RJ e BH”

O Sudeste do Brasil continua em alerta devido às chuvas intensas que atingem a região, com previsão de temporal até sexta-feira (31), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta quarta-feira (29), o órgão federal emitiu alertas para chuvas fortes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Espírito Santo. Além disso, há possibilidade de tempestades em áreas do Norte, Nordeste e Sul do Brasil.

Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o temporal causou danos significativos na Cidade Administrativa, sede do governo estadual. Funcionários registraram em vídeo o momento em que uma janela de vidro se soltou devido à força do vento, além de vazamentos no teto de um dos escritórios. O estacionamento do prédio também foi alagado. Felizmente, ninguém se feriu, conforme informou a Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.

Na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade de Santa Luzia foi uma das mais afetadas, com córregos transbordando e vários pontos de alagamento.

São Paulo

A capital paulista ficou em estado de atenção por mais de seis horas nesta quarta-feira devido ao risco de alagamentos e transbordamentos de rios. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), mesmo após um dia inteiro de chuva, o tempo permanece instável, com previsão de mais precipitações na região metropolitana.

O Corpo de Bombeiros registrou 25 ocorrências de queda de árvores, 1 desabamento e 6 chamados relacionados a enchentes ou inundações na Grande São Paulo. Não houve vítimas.

Na última sexta-feira (24), São Paulo registrou o terceiro maior volume de chuva desde o início das medições do Inmet, em 1961. Durante o fim de semana, as chuvas causaram a morte de três pessoas na capital e na região metropolitana. Desde o início da Operação Verão, em dezembro, a Defesa Civil contabiliza 17 mortes no estado.

Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro também foi atingido por um forte temporal após uma manhã de calor intenso. A partir da tarde de quarta-feira, a região metropolitana registrou pancadas de chuva intensas, com destaque para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, uma das áreas mais afetadas.

Pela primeira vez, a Defesa Civil do Rio emitiu um “alerta extremo” para chuvas, enviando notificações a todos os celulares da capital, mesmo aqueles não cadastrados no sistema de alertas.

As chuvas continuam a preocupar as autoridades e a população, com previsão de mais tempestades nos próximos dias.