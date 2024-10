Tarcísio de Freitas Declara Apoio Total a Lucas Sanches (PL) para Prefeito de Guarulhos no Segundo Turno

Por Robson Silva Moreira 16:42:35

“Apoio estratégico de Tarcísio de Freitas fortalece campanha de Lucas Sanches em Guarulhos e promete agitar as disputas no segundo turno.”

Em um movimento estratégico que promete balançar o cenário eleitoral de Guarulhos, O Governador Tarcísio de Freitas, uma das principais figuras políticas do país, declarou apoio total a Lucas Sanches (PL) para prefeito no segundo turno. A aliança reforça a campanha de Sanches, que já veio ganhando força na disputa e agora conta com o suporte de um dos nomes mais influentes e respeitados do cenário político.

Durante o anúncio, realizado na tarde de ontem na Instituição do Policiamento Tobias Aguiar, em comemoração ao aniversário de criação da Rota, em 15 de outubro, em um evento que reuniu apoiadores e lideranças regionais, Tarcísio destacou as qualidades de Sanches e seu compromisso com o desenvolvimento de Guarulhos: “Lucas Sanches representa a renovação que Guarulhos precisa. Com sua visão moderna e compromisso com a população, ele tem todas as condições para transformar a cidade e melhorar a qualidade de vida de cada cidade.