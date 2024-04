Da redação-22:33:24 STF: 6 a 0 contra “poder moderador” das Forças Armadas

Forças Armadas não têm “poder moderador”, decide STF por maioria (6 a 0)

Até o dia 1º de abril de 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de 6 votos a 0 contra a interpretação de que as Forças Armadas podem exercer um “poder moderador” no país.

Ministros que já votaram contra a tese:

Luiz Fux (relator)

Edson Fachin

Cármen Lúcia

Ricardo Lewandowski

Alexandre de Moraes

Gilmar Mendes

Faltam os votos de:

Nunes Marques

André Mendonça

Rosa Weber

Dias Toffoli

Luiz Roberto Barroso

O que significa essa maioria?

Até o momento, a maioria dos ministros do STF entende que a Constituição Federal de 1988 não prevê nenhum “poder moderador” para as Forças Armadas. Essa tese foi defendida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para justificar eventuais medidas contra outros poderes.

O que acontece agora?

O julgamento está suspenso até que os cinco ministros restantes votem. A expectativa é que a maioria se mantenha contra a tese do “poder moderador”.

Por que isso é importante?

p data-sourcepos=”30:1-30:247″>A decisão do STF é importante para definir o papel das Forças Armadas na democracia brasileira. Se a tese do “poder moderador” for rejeitada, ficará claro que as Forças Armadas não estão acima dos demais poderes e devem se submeter à Constituição.

