Solto! Mãe de Daniel Alves celebra: “Deus no comando sempre”

Mãe de Daniel Alves comemora após pagamento de fiança e soltura do jogador: “Deus no comando sempre”

Dona Lúcia, mãe do ex-jogador de futebol Daniel Alves, usou as redes sociais para celebrar a soltura do filho, que deixou a prisão na Espanha na última segunda-feira (20) após pagar fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões). Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou uma foto abraçada ao atleta e escreveu:

“Deus no comando sempre. ❤️ #fé #gratidão #familia #justiça #liberdade”

Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro em fevereiro deste ano. Ele recorreu da sentença e está em liberdade provisória enquanto aguarda o julgamento do recurso.

Reações à soltura de Daniel Alves

A soltura do ex-jogador gerou diversas reações nas redes sociais. Alguns internautas comemoraram a notícia, enquanto outros manifestaram indignação com a decisão judicial.

O caso Daniel Alves

Daniel Alves foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. Ele negou as acusações, mas foi preso preventivamente em janeiro de 2023. Em fevereiro, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro.

O futuro de Daniel Alves

Ainda não há data definida para o julgamento do recurso de Daniel Alves. O ex-jogador está em liberdade provisória e deve permanecer na Espanha enquanto aguarda o novo julgamento.

