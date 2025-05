SmartMob vira referência internacional e impressiona delegação de Moçambique

A central de monitoramento da Prefeitura de Guarulhos, a SmartMob, despertou o interesse de técnicos de mobilidade urbana de Moçambique. Uma delegação da Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, capital do país africano, esteve nesta terça-feira (27), na sede da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) para conhecer o sistema implantado no município.

Os moçambicanos ficaram entusiasmados com a tecnologia utilizada, sobretudo em relação aos programas De Olho no Busão, que fiscaliza os veículos que integram a frota do transporte público, e o De Olho no Farol, que faz o monitoramento dos conjuntos semafóricos da cidade por meio de duas tecnologias: semáforo inteligente e o sistema Serviço Geral de Pacotes por Rádio (GPRS).

“Os moçambicanos querem levar para o seu país novas práticas voltadas à mobilidade urbana e, pelo que pude perceber, eles gostaram bastante da nossa central, que pode avançar as fronteiras e chegar à Maputo”, disse o secretário João Araújo, que apresentou o complexo de monitoramento.

Os africanos participaram ainda de uma reunião com os técnicos da STMU para troca de informações e de experiências. A delegação ficou impressionada com alguns dos números apresentados pelos guarulhenses, como a frota de veículos formada por 773 ônibus convencionais e micro-ônibus, que atuam em 103 linhas e transportam, de segunda a sexta-feira, aproximadamente 430 mil passageiros.

Agenda

A delegação de Moçambique que fica no Brasil até a próxima sexta-feira (30) participará de uma série de compromissos liderados pela STMU. Ela conhecerá o terminal de ônibus do Pimentas, um dos mais movimentados de Guarulhos, o primeiro micro-ônibus movido a gás da frota municipal, a Guarupass (entidade ligadas às concessionárias do transporte público municipal), a garagem de uma empresa de ônibus e o funcionamento do estacionamento rotativo, mais conhecido como Zona Azul.