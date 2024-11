0 ( 0 )

Setor Aéreo Brasileiro Decola: Melhor Outubro da História e Guarulhos Lidera

Descubra os números e as rotas que impulsionaram o crescimento da aviação brasileira em outubro de 2024.

“De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o setor aéreo brasileiro registrou um crescimento significativo no mês de outubro de 2024, transportando 8,3 milhões de passageiros. Esse número representa um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano anterior e evidencia a consolidação da retomada do setor após a pandemia.

O Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos manteve sua posição de liderança, concentrando o maior volume de passageiros. A ponte aérea Rio-São Paulo continuou sendo a rota mais popular, seguida pelas conexões entre São Paulo e Brasília, e São Paulo e Confins.

A recuperação do setor aéreo é um reflexo da retomada das atividades econômicas e do aumento da confiança do consumidor. A expansão da malha aérea, a oferta de novas rotas e as promoções das companhias aéreas também contribuíram para esse resultado positivo.”

