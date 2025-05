Semana do Trabalhador terá cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos realiza nesta quarta-feira (7h), das 9h às 16h, no Centro Municipal e Educação Adamastor, no Macedo (avenida Monteiro Lobato, 734), a 4ª. Semana do Trabalhador, ação promovida por intermédio da Secretaria do Trabalho.

O evento oferecerá ótimas oportunidade para quem busca uma nova colocação no mercado e trabalho, com a presença de grandes empresas da cidade, que oferecem mais de 2 mil oportunidades de emprego e ainda a cursos de qualificação profissional gratuitos para melhorar o currículo.

Estarão abertas as inscrições para os cursos Preparatório de Português e Matemática (160 horas, em parceria com Centro Paula Souza), Informática Básica (60 horas), Marketing Digital (60 horas), Porteiro Controlador de Acesso (60 horas) e Assistente de Recursos Humanos (60 horas), com 20 vagas por modalidade.

Outras opções disponíveis serão Terapias de SPA (60 horas, em parceria com a Proz Educação – 20 vagas), Meu Emprego Trabalho em Equipe (60 horas, em parceria com Governo do Estado – 25 vagas). A data prevista de início para todos os cursos é 19 de maio.

As inscrições seguem até o término das vagas ou até o dia 16 de maio. Mais informações serão fornecidas durante o evento, posteriormente pelos telefones: 11 2475-9724 / 2475–9725 / 2475-9728 e 2425-2847, ou ainda de forma presencial na Secretaria do Trabalho (prédio azul espelhado anexo ao Adamastor, 1º andar) ou na Casa do Emprego Vila Augusta, na avenida Antonio Iervolino, 225.