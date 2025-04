5 ( 4400 )

Saúde Toda Hora realiza consultas médicas, Papanicolau e vacinação neste sábado

O programa Saúde Toda Hora irá oferecer neste sábado (5), das 8h às 16h, consultas médicas, exames de Papanicolau e vacinação. A iniciativa, que será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Acácio, visa a ampliar o acesso aos cuidados de saúde para aqueles que não conseguem comparecer durante a semana.

Com a campanha de vacinação contra a gripe em andamento, moradores que fazem parte dos grupos prioritários podem aproveitar a oportunidade para se imunizar. O público-alvo inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e da educação, professores do ensino básico e superior, povos indígenas e pessoas em situação de rua.

Também devem se vacinar profissionais das forças de segurança e de salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários. A campanha abrange ainda pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, indivíduos com deficiência permanente, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas e trabalhadores dos Correios.

A Secretaria da Saúde reforça ainda a importância da vacinação contra a febre amarela, disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. O esquema vacinal prevê duas doses para crianças menores de 5 anos e dose única para pessoas a partir dessa idade.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento original com foto e, se possível, a carteirinha de vacinação, especialmente no caso das crianças, para verificação do esquema vacinal.

As consultas médicas e os exames de Papanicolau precisam ser agendados previamente, presencialmente na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço:

UBS Jardim Acácio

Avenida Silvestre Pires de Freitas, 2007, Jardim Acácio

