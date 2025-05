Saúde Toda Hora realiza mais de 4,7 mil atendimentos no primeiro fim de semana de maio

O programa Saúde Toda Hora movimentou diversas regiões da cidade, no sábado (3) e no domingo (4), com ações de intensificação vacinal e oferecendo atendimentos de saúde à população. Ao todo, foram realizados 4.732 atendimentos, entre serviços prestados na UBS Primavera e ações de vacinação em supermercados nas quatro regiões de saúde.

Na UBS Primavera, foram realizadas 46 consultas médicas, 46 consultas de enfermagem e 48 atendimentos na farmácia. Além disso, a UBS efetuou 37 exames de papanicolau e 36 testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C. Em relação à vacinação, foram aplicadas um total de 45 vacinas, 69 cadernetas foram avaliadas e a equipe também realizou a busca ativa de 32 pessoas faltosas para a vacinação. Uma atividade coletiva foi realizada, e contou com 11 participantes. Foram registrados também 46 atendimentos a beneficiários do Bolsa Família.

As ações de intensificação vacinal aconteceram em supermercados das quatro regiões de saúde resultaram na avaliação de 1.841 cadernetas e na aplicação de 2.077 vacinas, sendo 468 contra a febre amarela e 1.609 contra a gripe.

Entre os locais com maior número de aplicações de vacinas contra a gripe destacam-se o supermercado Esperança (região III – São João/Bonsucesso), com 620 doses; o Sonda Supermercados (região II – Cantareira), com 472 doses; o Supermercados Nagumo (região IV – Pimentas/Cumbica), com 320 doses; e o Assaí Atacadista (região I – Centro), com 197 doses.

Foram mais de 1.600 doses contra a influenza aplicadas apenas nos supermercados durante o fim de semana, a estratégia de buscar ativamente a população e firmar parcerias com locais de grande circulação, foi fundamental para reforçar a proteção contra doenças e ampliar a cobertura vacinal no município.

As vacinas seguem disponíveis durante a semana no Ambulatório da Criança (rua Oswaldo Cruz, 151, Centro) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto nas unidades Morros e Marinópolis, que estão em processo de melhorias. É importante destacar que a vacinação dos usuários dessas unidades está sendo realizada em UBS próximas. Enquanto a UBS Morros está temporariamente fechada, a vacinação de sua área de abrangência está sendo realizada na UBS Jovaia. Já a vacinação da UBS Marinópolis está sendo feita na UBS Allan Kardec.