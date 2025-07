0 ( 0 )

18:37:44

A abertura de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) no último sábado (5) resultou em 1.528 atendimentos, evidenciando a importância de ampliar o acesso aos serviços de saúde também nos fins de semana. As UBS Jardim Munhoz, Taboão, Jovaia e Cummins funcionaram das 8h às 16h, por meio do programa Saúde Toda Hora, para oferecer uma ampla gama de serviços de atenção primária e fortalecer as ações de prevenção de doenças.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde foram realizadas 171 consultas médicas e 129 atendimentos de enfermagem, além de 126 coletas do exame de Papanicolau, fundamental para a prevenção do câncer do colo do útero. A vacinação também teve destaque, com 405 doses aplicadas. Além disso, 100 crianças foram imunizadas e 324 carteirinhas foram avaliadas. A busca ativa por pessoas com vacinas em atraso alcançou 24 usuários, contribuindo para a atualização do esquema vacinal.

A testagem rápida, uma das principais estratégias para a identificação precoce de infecções silenciosas, somou apenas 12 exames para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C. Esses testes são essenciais para detectar doenças em estágio inicial, permitindo o início do tratamento adequado, a prevenção de complicações graves e a interrupção da cadeia de transmissão. Por isso, é importante que a população procure a UBS mais próxima para realizar os exames.

Outros serviços realizados incluíram 36 buscas ativas de sintomáticos respiratórios, 30 atendimentos vinculados ao programa Bolsa Família e 128 atendimentos farmacêuticos, garantindo à população o acesso aos medicamentos prescritos.

A programação contou ainda com três atividades alusivas ao Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização e combate às hepatites virais. As ações coletivas de promoção à saúde reuniram 40 participantes e integram a agenda do programa Movimenta Saúde, que destaca o tema ao longo de todo o mês.

