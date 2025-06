0 ( 0 )

Por Redação 18:40:35

Saúde Toda Hora registra mais de 8 mil atendimentos no fim de semana

Com a abertura de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) e vacinação em quatro supermercados, a Prefeitura de Guarulhos realizou 8.842 atendimentos no último fim de semana, por meio do programa Saúde Toda Hora.

Nas UBS São Ricardo, Recreio São Jorge, Bambi e Jardim Cumbica II, que estiveram em funcionamento no sábado (14), das 8h às 16h, foram contabilizados 3.243 atendimentos. Desses, foram realizadas 140 consultas médicas, 32 odontológicas e 177 de enfermagem, além de 125 coletas de Papanicolau.

A vacinação foi um dos destaques da ação, com 765 doses aplicadas, entre vacinas de rotina, contra a dengue e contra a gripe. Também foram avaliadas 531 carteirinhas de vacinação, com 289 crianças imunizadas. As equipes ainda realizaram a busca ativa de 137 pessoas com vacinas de rotina em atraso e 48 pessoas com sintomas respiratórios. Doze residências foram visitadas na busca ativa de vacinação.

A população também teve acesso a testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C, que somaram 230 aplicações. Nas farmácias das UBS, 144 atendimentos foram realizados, enquanto os serviços relacionados ao programa Bolsa Família contabilizaram 336 registros.

Além disso, foram promovidas duas ações de saúde bucal, com a participação de 30 pessoas, e outras sete atividades alusivas ao Junho Marrom, mês dedicado à conscientização ambiental e ao combate à obesidade infantil, com 238 participantes no total.

Nos supermercados, 2.525 carteirinhas foram avaliadas e 3.074 doses foram aplicadas, sendo 2.376 contra a gripe e 698 contra a febre amarela, reforçando a estratégia da Prefeitura de levar os serviços de saúde a locais de grande circulação de pessoas.

A ação de vacinação ocorreu no sábado e no domingo (15), das 9h às 15h em dois supermercados da rede Assaí Atacadista (Centro e Taboão), no Mixter Nagumo (Vila Nova Bonsucesso), e no Supermercados Nagumo (Parque Jurema). A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços de saúde de forma descentralizada.

