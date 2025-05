Saúde Toda Hora levará vacinação contra gripe e febre amarela a UBS e supermercados no fim de semana

A Prefeitura de Guarulhos manterá abertas neste sábado (24), das 8h às 16h, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Jardim Acácio e Nova Bonsucesso, como parte do programa Saúde Toda Hora, que amplia o acesso a serviços de atenção básica na cidade. Além disso, o programa também levará vacinação contra a febre amarela e gripe a supermercados distribuídos pelas quatro regiões de saúde do município durante o fim de semana.

Nos supermercados a ação de vacinação ocorrerá no sábado (24) e no domingo (25), das 9h às 15h, em quatro pontos estratégicos: Assaí Atacadista, na região central (Região I), e em três unidades da rede de Supermercados Nagumo, localizadas no Parque Continental I (Região II – Cantareira), Vila Nova Bonsucesso (Região III – São João/Bonsucesso) e Pimentas (Região IV – Pimentas/Cumbica).

As vacinas disponíveis são indicadas para pessoas a partir dos seis meses de idade. A imunização contra a gripe (influenza) já incluía essa faixa etária mínima e, recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo também ampliou a indicação da vacina contra a febre amarela, reduzindo a idade mínima de nove para seis meses.

Para se imunizar, é necessário apresentar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, fundamental, especialmente no caso de crianças, para conferência do esquema vacinal.

Nas UBS em funcionamento, os usuários terão acesso a atendimento médico, coleta de Papanicolau, testes rápidos, atualização da caderneta de vacinação e entrega de medicamentos. Entre todos os serviços disponíveis, apenas consultas médicas e o Papanicolau precisam ser agendados previamente, o que pode ser feito presencialmente ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS abertas neste sábado (24), das 8h às 16h:

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2007, Jardim Acácio

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237, Vila Nova Bonsucesso

Vacinação em supermercados (sábado e domingo, das 9h às 15h):

Supermercados Nagumo: avenida João Palma Aleman, 715 – Parque Continental I

Supermercados Nagumo: estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1.090 – Pimentas

Supermercados Nagumo: avenida Armando Bei, 430 – Vila Nova Bonsucesso

Assaí Atacadista: avenida Antônio de Souza, 300 – Jardim Santa Francisca