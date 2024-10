0 ( 0 )

Por Redação 08:54:08

Meio-campista do Manchester City leva o prêmio de melhor do mundo, enquanto Real Madrid e Vini Jr. boicotam cerimônia em protesto.

Rodri vence Bola de Ouro 2024 e desbanca Vini Jr. em premiação polêmica

Em uma decisão que agitou o mundo do futebol, o espanhol Rodri, meio-campista do Manchester City, foi coroado com a Bola de Ouro 2024, prêmio concedido ao melhor jogador do mundo. A escolha, porém, gerou controvérsia, já que muitos consideravam Vini Jr., atacante brasileiro do Real Madrid, como o grande favorito.

Rodri vence Bola de Ouro 2024 e desbanca Vini Jr. em premiação polêmica

Rodri, peça fundamental na conquista da Tríplice Coroa pelo Manchester City na última temporada (Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra), e campeão da Eurocopa com a seleção espanhola, foi reconhecido por sua atuação consistente e impacto nos jogos decisivos.

A premiação, no entanto, foi marcada pela ausência de Vini Jr. e de representantes do Real Madrid. O clube merengue e o jogador brasileiro decidiram boicotar a cerimônia em protesto contra a decisão da France Football, organizador do prêmio. A insatisfação com o resultado foi manifestada nas redes sociais, com diversas personalidades do futebol e torcedores expressando apoio a Vini Jr.

A polêmica em torno da Bola de Ouro 2024 reacende o debate sobre os critérios de escolha do vencedor e a influência de fatores extracampo na decisão final. Enquanto Rodri celebra a conquista individual, a ausência de Vini Jr. e do Real Madrid lança uma sombra sobre a premiação e coloca em xeque a legitimidade do resultado.